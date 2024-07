FDI – GRUPPO CONSILIARE COMUNALE / TRENTO * DROGA: «ANCORA UNA VITTIMA DEI VENDITORI DI MORTE CHE OPERANO NELLA NOSTRA CITTÀ»

16.40 - venerdì 5 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Un’altra tragedia ha letteralmente squarciato la quotidianità di Trento nella giornata di oggi, un’altra giovane vittima dei venditori di morte che quotidianamente mettono a rischio la vita dei nostri figli e dei nostri concittadini.

La vita spezzata di una ragazza di 27 anni, rinvenuta esanime nella mattinata nei pressi della stazione delle autocorriere, non può che indurci a considerare il livello a cui siamo precipitati.

Come Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia, abbiamo ribadito in più occasioni in merito a questa piaga sociale che sta flagellando la nostra comunità, che l’unico obiettivo da perseguire e su cui dobbiamo concentrarci come rappresentanti delle Istituzioni locali è la lotta senza tregua allo spaccio sul territorio, introducendo ogni azione possibile per contrastarlo con forza. Ci uniamo al dolore della famiglia di questa povera ragazza e contestualmente ribadiamo la necessità di fornire il massimo supporto a chiunque cada in un girone infernale, da cui senza aiuto risulta praticamente impossibile uscire.

*

Gruppo Consiliare Comunale Fratelli d’Italia – A.N.