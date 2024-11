FDI – GRUPPO CONSILIARE COMUNALE / TRENTO * DEGRADO: «PARCHEGGIO DUOMO, ORA IANESELLI RINCORRE I PROBLEMI EVIDENZIATI DA NOI»

15.01 - mercoledì 13 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

In data 29 ottobre, come Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia abbiamo depositato tramite posta elettronica certificata presso la Segreteria del Consiglio Comunale, un’interrogazione al Sindaco nella quale chiedevamo conto dei gravi problemi di degrado attualmente presenti in due dei principali parcheggi coperti cittadini, ovvero il parcheggio Duomo e il parcheggio Autosilo.

Nel documento, abbiamo espressamente chiesto al Primo Cittadino se avesse contezza della situazione pressoché costante nei due parcheggi, se vi fosse stata un’interlocuzione con Trentino Mobilità in merito alle criticità evidenziate e quali provvedimenti abbia intenzione di attuare l’Amministrazione Comunale, al fine di ripristinare delle condizioni accettabili nelle pertinenze interne.

Con grande soddisfazione, abbiamo appreso notizia tramite Comunicato Stampa del Gabinetto del Sindaco che nella giornata di ieri, martedì 12 novembre, Ianeselli si è personalmente recato nei sotterranei del parcheggio Duomo, interfacciandosi con molti cittadini che hanno lamentato le stesse criticità da noi evidenziate nell’interrogazione depositata e che ancora deve ricevere una risposta in aula dallo stesso Sindaco della nostra città.

Se il buongiorno si vede dal mattino, nelle prossime settimane ci aspettiamo uno Ianeselli in tenuta sportiva, pronto a correre per la città a verificare le tante segnalazioni fatte da quei rompiscatole di Fratelli d’Italia, cosa che finora non ha mai fatto! Bisogna ammetterlo, questa leggera brezza elettorale che sta soffiando sulla nostra città…. sta facendo miracoli!

*

Gruppo Consiliare Comunale Fratelli d’Italia – A.N.