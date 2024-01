FDI – GRUPPO CONSILIARE COMUNALE / TRENTO * CHIUSURA CHIOSCO DI PIAZZA DANTE: « L’AMMINISTRAZIONE RIVEDA LA PROPRIA DECISIONE »

11.53 - martedì 16 gennaio 2024

Probabilmente, proprio come a noi Consiglieri Comunali di Fratelli d’Italia, ha lasciato l’amaro in bocca a tanti altri cittadini la notizia apparsa nella giornata di oggi sulla stampa locale e inerente alla chiusura dello storico chiosco di piazza Dante.

L’amaro di un caffè bollente che i lavoratori di ieri come gli storici “postini” e i ferrovieri della città o come gli autisti di oggi della Trentino Trasporti, i turisti e i tanti cittadini di passaggio, non potranno più sorseggiare nel corso della loro giornata.

Nell’ultimo secolo, un punto fisso nella quotidianità di molti anche solo per un’informazione, per due parole o per l’acquisto di un giornale.

Lascia il classico magone a tutti noi la chiusura di un’attività la cui storia affonda le radici così profondamente nel nostro passato, ma il chiosco di piazza Dante non era solo un piccolo bar, ma un presidio di legalità fondamentale per un punto così delicato del territorio cittadino, un faro nel buio di una piazza tanto amata da tutti, quanto discussa.

Non comprendiamo la decisione dell’Amministrazione Comunale di eliminare quel chiosco per far spazio a “servizi”, dopo la prossima riqualificazione della stazione dei treni. Riteniamo si possa conservare la struttura, dotandola magari di quei servizi igienici pubblici che ciclicamente tornano alla ribalta e di cui la nostra città è davvero carente.

Tale decisione, inoltre, emerge pubblicamente a poche settimane dalla discussione in aula Consiliare di un ordine del giorno della maggioranza, volto ad impegnare il Sindaco e la Giunta Comunale per il salvataggio in extremis del Cinema Roma di Corso Tre Novembre. Quell’ordine del giorno l’abbiamo votato anche noi, un voto con il cuore ma ben consapevoli del legittimo diritto di un privato di poter disporre del proprio bene come meglio crede.

Ma la situazione del chiosco di piazza Dante è ben diversa, li è l’Amministrazione Comunale a poterne decidere le sorti!

Auspichiamo pertanto vi sia un ripensamento su tale decisione, perché quel chiosco, nel cuore di tutti noi al pari del Cinema Roma, è a tutti gli effetti un punto storico di aggregazione…. che questa volta possiamo davvero salvare!

Gruppo Consiliare Comunale Fratelli d’Italia – A.N.