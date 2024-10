FDI – GRUPPO CONSILIARE COMUNALE / TRENTO * CENTRO SPORTIVO “TRENTINELLO”: «SPUNTA UN NUOVO ACCAMPAMENTO ABUSIVO, IL CENTROSINISTRA CHIUDE GLI OCCHI»

18.12 - lunedì 21 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Una strada senza uscita che già in passato aveva fatto registrare la presenza di accampamenti abusivi, quella tra il Centro Sportivo cittadino “Trentinello” e l’area oramai deserta che parecchi anni fa ospitava un capannone di materiale edile. Un luogo tristemente noto ai residenti della zona e a tutti i cittadini di passaggio sulla tangenziale che hanno notato in passato e stanno notando anche in questi giorni un insediamento di ben tre roulotte.

A nulla sono valsi i blocchi di cemento posizionati tempo fa all’ingresso della strada, blocchi probabilmente spostati per consentire il passaggio dei mezzi e successivamente riposizionati.

Una cosa è certa, il centrosinistra cittadino che tanto aveva caldeggiato in passato la realizzazione di microaree per le famiglie Rom residenti sul territorio comunale trovando la netta contrarietà della maggioranza dei cittadini, ora sta tacitamente consentendo quella che oramai è a tutti gli effetti una creazione in autonomia di quelle famose microaree da parte degli occupanti.

Romagnano, Villazzano, l’ormai “storico” accampamento adiacente alla Motorizzazione Civile, la pressoché costante presenza delle solite roulotte e camper a piazzale Zuffo e ora questo nuovo insediamento, certificano la chiara volontà dell’Amministrazione Comunale targata Ianeselli di tollerare ad oltranza queste situazioni, chiudendo come sempre non uno ma tutti e due gli occhi! Prendiamo atto quindi che legalità e rispetto delle regole, valori che costituiscono un punto fermo dell’azione politica di Fratelli d’Italia, probabilmente per il centrosinistra hanno un significato ben diverso!

*

Gruppo Consiliare Comunale Fratelli d’Italia – A.N.