FDI – GRUPPO CONSILIARE COMUNALE / TRENTO * CENTRO SOCIALE BRUNO: «NON CONFONDIAMO IL VERO VOLONTARIATO CON CHI NON RISPETTA LEGGI E REGOLE»

18.04 - giovedì 10 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Centro Sociale? Non confondiamo il vero volontariato con chi non rispetta leggi e regole. Esprimiamo la nostra totale contrarietà al fatto che vengano premiate delle persone che negli anni si sono rese protagoniste di azioni contro il patrimonio privato e pubblico, occupando immobili abusivamente e fregandosene delle regole e dello stato di diritto. Per quanto ci riguarda, il Centro Sociale Bruno, nulla ha a che vedere con le tantissime Associazioni di volontariato sul territorio trentino che sono un vanto per tutti noi e che si pagano giustamente le loro spese.

Noi non scordiamo le bombe carta, lanciate nei confronti dei militanti e dei candidati del centrodestra riunitisi nel parcheggio ex Italcementi durante la campagna elettorale delle amministrative 2020. Così come non scordiamo e condanniamo le dure contestazioni degli anni passati dei militanti del Centro Bruno al fianco degli anarchici, durante la Giornata del Ricordo delle vittime delle foibe!

Non accettiamo che vengano fatti passare per eroi, coloro che eroi non sono! Infine, vi è un palese conflitto di interessi politico tra questa Amministrazione Comunale e il Centro Sociale Bruno, oggi ancora più evidente se consideriamo che la prossima campagna elettorale per le Amministrative è alle porte.

*

Gruppo Consiliare Comunale Fratelli d’Italia – A.N.