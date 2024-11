FDI – GRUPPO CONSIGLIARE / ROVERETO (TN) * CONSIGLIERI CIRCOSCRIZIONALI: «GETTONE PRESENZA, NONOSTANTE IL LORO IMPEGNO NON HANNO ALCUN RICONOSCIMENTO»

19.25 - giovedì 14 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La retorica di Gamberoni sulla “democrazia di prossimità” e il “valore delle circoscrizioni” è pura ipocrisia. Lui stesso, che è il consigliere delegato al decentramento, ha votato contro la nostra proposta che puntava, senza aumentare l’attuale costi totale della politica, a dare dignità al lavoro dei consiglieri circoscrizionali con un gettone di presenza di 45,00 euro a seduta mensile. Un riconoscimento per il loro lavoro quotidiano, loro che rappresentano il primo livello di rapporto con i cittadini.

La proposta prevedeva da parte di tutti (vedi tabella) di rinunciare con un atto volontario ai propri aumenti, dal primo gennaio 2025, per costituire un fondo per i consiglieri circoscrizionali. Ma invece la sindaca riceve 8.447,00 €/mese, il vicesindaco 3.740,40 €/mese, i 7 assessori 2.896,00 €/mese, il presidente del consiglio a 1.689,00 €/mese non rinunciano al proprio aumento, e anche i consiglieri comunali con i gettoni a 110,00 € per le sedute del consiglio comunale e 55,00 € per quelle delle commissioni, votano contro la nostra proposta. Il gruppo di Fratelli d’Italia è stato l’unico che ha votato a favore della rinuncia degli aumenti, perché gli altri consiglieri di minoranza hanno espresso voto d’astensione.

Gli aumenti restano così saldi nelle loro tasche. Questa maggioranza ha scelto di ignorare l’idea di equità e democrazia, lasciando intendere che la valorizzazione delle circoscrizioni sia, per loro, solo una narrazione strumentale, preferendo coltivare il proprio sistema di potere e controllo piuttosto che rendere giustizia al lavoro capillare dei rappresentanti locali. Almeno il chiaro “contentino elettorale” per ringraziare i presidenti di sinistra delle circoscrizioni della fedeltà politica è stato scongiurato, mantenendo quindi l’importo attuale e non dando nessun aumento. Infine è spudorata la posizione dei sei presidenti circoscrizionali di area PD, che mantenendo l’indennità mensile di 320,00 si lamentano di non aver avuto l’aumento di 32,00 €; dimenticandosi che i consiglieri di circoscrizione continuano a non ricevere nemmeno un modesto gettone di presenza.

Alla prova dei fatti chi parlava e parla tanto di “valorizzazione” delle circoscrizioni ha gettato la maschera: grande enfasi retorica sull’importanza delle circoscrizioni, ma nei fatti nulla di concreto per riconoscere il lavoro di tutti i consiglieri circoscrizionali. Nonostante il loro impegno quotidiano, sono gli unici ad esser stati lasciati senza alcun riconoscimento.