FDI – GRUPPO COMUNE TRENTO * CENTRO SPORTIVO TRILACUM: « ASUC DI VIGOLO BASELGA ABBASSI I TONI, E FACCIA IL BENE DELLA COMUNITÀ »

08.14 - martedì 31 gennaio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

CENTRO SPORTIVO TRILACUM: ASUC DI VIGOLO BASELGA ABBASSI I TONI E FACCIA IL BENE DELLA COMUNITA’.

Eravamo presenti tra i cittadini nella serata di mercoledì 25 gennaio a Vigolo Baselga, quando in un confronto serrato tra Amministrazione Comunale e rappresentanti della locale ASUC si è discusso del futuro del Centro Sportivo Trilacum, fino a pochi anni fa un fiore all’occhiello per la comunità di Vigolo Baselga e per l’intero territorio comunale di Trento, ora un impianto sull’orlo della fatiscenza, bisognoso di interventi urgenti sia sulla parte esterna che negli stabili adiacenti.

Un confronto a tratti “grottesco”, dove i vertici di ASUC arroccati sulle loro posizioni, sono stati incalzati più volte da molti cittadini presenti, in contrasto con le posizioni espresse dagli stessi vertici di ASUC e desiderosi di trovare finalmente una soluzione all’annoso problema.

Preso atto delle proposte vantaggiose per ASUC avanzate dall’Amministrazione Comunale, specialmente ad inizio Consiliatura con una proposta che prevedeva una compensazione addirittura otto volte superiore rispetto all’area del Centro Trilacum che sarebbe stata affrancata dall’uso civico, consentendo così al Comune di intervenire con le opere urgenti di manutenzione straordinaria, ancora non riusciamo a capacitarci del rifiuto di ASUC di Vigolo Baselga davanti a tale proposta.

Siamo convinti che i toni accesi di questi giorni, dove un esponente della maggioranza del Consiglio Comunale ha minacciato un ricorso alla Corte dei Conti per danno erariale, scatenando così le ire di ASUC che a sua volta ha risposto minacciando la chiusura del Centro Trilacum con le catene senza il raggiungimento di un accordo, non abbiano certo contribuito a rasserenare il clima per l’individuazione di una soluzione.

Ci rifiutiamo inoltre di pensare ad un confronto fuori dalle sedi Istituzionali, sarebbe una sconfitta per tutti oltre che un costo ingente per la collettività.

Auspichiamo dunque che i vertici di ASUC, principalmente nella figura del Presidente, abbassino i toni e si siedano ad un tavolo con l’Amministrazione Comunale. Il Centro Sportivo Trilacum è patrimonio di tutti i cittadini e ad esso è collegato il futuro sportivo di decine di giovani atleti del territorio, al fianco dei quali ci poniamo senza esitazione!

Gruppo Consiliare Comunale Fratelli d’Italia – A.N.

Gruppo Consiliare Circoscrizionale Bondone Fratelli d’Italia – A.N.