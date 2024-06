FDI – GRUPPO COMUNALE / TRENTO * SPONSORIZZAZIONE: «DAI “MARANZA POMERIGGI” AL LIDO MANAZZON ALL’ACQUA DEL SINDACO, PROSEGUE LA CARRIERA ARTISTICA DI IANESELLI»

16.37 - giovedì 27 giugno 2024

Dopo il “meraviglioso” video di qualche tempo fa dove ci parlava dei suoi “maranza pomeriggi” al lido Manazzon, da qualche giorno sta girando in rete la seconda fatica artistica di Ianeselli, questa volta dedicata alla sponsorizzazione dell’acqua del Sindaco.

Se l’intento del Primo Cittadino era realmente quello di promuovere il consumo dell’acqua di cui disponiamo nelle nostre case, bene prezioso anche perché indiscutibilmente di assoluta qualità, non possiamo fare altro che concordare con lui.

Vorremmo però ricordare a Ianeselli che da ben tre anni, giace nei cassetti della Giunta Comunale un Ordine del Giorno del Gruppo di Fratelli d’Italia, approvato con un ampio consenso trasversale dall’aula del Consiglio e tutt’ora inattuato, relativo all’installazione sul territorio cittadino di casette dell’acqua, quello sì un modo concreto per valorizzare un patrimonio pubblico dal valore inestimabile. Questo permetterebbe inoltre di ridurre in modo sensibile gli imballaggi in plastica che annualmente la nostra città deve smaltire come rifiuto. Auspichiamo dunque che Ianeselli si ricordi della nostra proposta e chissà, magari il prossimo cortometraggio potrebbe farlo proprio davanti ad una casetta dell’acqua!

Gruppo Consiliare Comunale Fratelli d’Italia – A.N.