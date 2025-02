FDI – GRUPPO COMUNALE / TRENTO * DEGRADO: «CONDOMINI DI VIA PETRARCA SOTTO ASSEDIO, IL SINDACO INTENSIFICHI I CONTROLLI DA PARTE DELLA POLIZIA LOCALE»

17.03 - giovedì 13 febbraio 2025

In questi giorni siamo in costante contatto con molti residenti di via Petrarca a Trento, i quali lamentano una situazione di degrado della suddetta via, divenuta oramai insostenibile. Oltre all’intensa e già nota attività di spaccio praticamente a tutte le ore della giornata, nell’ultimo periodo si sta verificando un vero e proprio “assalto” notturno alle pertinenze interne dei condomini presenti da parte di persone senza fissa dimora, prevalentemente tossicodipendenti. A nulla servono inferriate e cancelli che vengono ripetutamente scavalcati o forzati per accedere a garage e cantine.

Le immagini che ci sono giunte da più persone rendono un quadro allarmante che sta mettendo emotivamente a dura prova gli stessi residenti della via. Ricordiamo inoltre che in via Petrarca vi è un luogo sensibile come il Nido d’Infanzia “Il Magicocastello”, purtroppo già coinvolto in passato in episodi di degrado. Auspichiamo dunque che il Sindaco possa provvedere ad intensificare i controlli da parte degli Agenti della Polizia Locale sulla via, prevedendo anche l’installazione di telecamere di sorveglianza nei punti critici.

