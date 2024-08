FDI – GRUPPO COMUNALE / TRENTO * AMMINISTRATIVE: «IL VITTIMISMO MISTIFICATORIO DI IANESELLI, CHE SIA QUESTA LA STRATEGIA POLITICA DEL CENTROSINISTRA?»

14.28 - lunedì 26 agosto 2024

Il vittimismo mistificatorio di Ianeselli: che sia questa la strategia politica del centrosinistra per le prossime amministrative? Certamente nel corso di questa Consiliatura non le abbiamo mai risparmiate né a Ianeselli, tantomeno alla Giunta Comunale, criticando aspramente una gestione della città che reputiamo del tutto insufficiente. Quello che davvero non ci aspettavamo e che risulta una cosa totalmente priva di fondamento nonché assolutamente verificabile, era di leggere sulla stampa locale precise accuse dello stesso Sindaco verso il Gruppo di Fratelli d’Italia, reo a suo giudizio di utilizzare “brutte parole e insulti” sui social network nei suoi confronti.

Quello che ci sentiamo serenamente di affermare è che se il Primo Cittadino pensava davvero di ricevere “mazzi di fiori” da parte nostra, o non ha la benché minima contezza del punto dove ha trascinato la città, o probabilmente pensava che guidare Trento fosse un po’ come partecipare a “Ballando con le Stelle”!

Per quanto concerne invece l’accusa di Ianeselli relativamente al fatto di non proporre progetti per la città e di aver chiuso il dialogo con la maggioranza a seguito della nostra richiesta di intitolazione delle aree cani cittadine, richiesta poi bocciata, invitiamo il Sindaco a rileggersi il volume riepilogativo (che abbiamo preteso venisse redatto!) di tutte le proposte per la città avanzate da Fratelli d’Italia in questa Consiliatura, proposte approvate e che non hanno mai trovato la loro attuazione. Nello specifico, le intitolazioni che avevamo richiesto erano riconducibili anche a cani delle Forze dell’Ordine (Polizia e Carabinieri) che nel passato si erano distinti per il loro valore!

Le sue dichiarazioni di scherno, dunque, sono quindi del tutto inopportune e prive di fondamento. Quanto affermiamo infine, risulta ampiamente verificabile sul sito del Comune di Trento. Per concludere, alla luce di quanto dichiarato sulla stampa locale di oggi da Ianeselli, auspichiamo che se quella del “vittimismo” è effettivamente la sua strategia per le prossime amministrative, almeno non mistifichi la realtà dei fatti a suo uso e consumo, perché i cittadini non sono degli sprovveduti!

Gruppo Consiliare Comunale Fratelli d’Italia – A.N.