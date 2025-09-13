FDI (CONSIGLIO COMUNE TRENTO) * “STRADE SICURE”: «BENE LA DECISIONE DEL SINDACO DI ADERIRE AL PROGETTO, SI AFFRONTINO CON DETERMINAZIONE LE CRITICITÀ DELLA SICUREZZA»

16.08 - sabato 13 settembre 2025

Esprimiamo soddisfazione per la decisione del Sindaco di aderire al progetto “Strade Sicure” che finalmente dà seguito alla necessità di affrontare con determinazione le criticità legate alla sicurezza.

La situazione attuale a Trento si differenzia significativamente dal passato, esigendo interventi straordinari per tutelare la qualità della vita che l’ha sempre contraddistinta. In quest’ottica, l’esercito sarà un supporto indispensabile per presidiare le zone più colpite da degrado e illegalità, integrando il prezioso lavoro delle forze dell’ordine, a cui va il sentito ringraziamento della comunità trentina.

Siamo consapevoli che la presenza militare non risolverà istantaneamente ogni problema, ma invierà un segnale forte e chiaro: per i cittadini, che potranno ritrovare fiducia e serenità, e per chi, delinquendo, ha preso il sopravvento in alcune piazze e aree urbane, dove l’illegalità sembra consolidarsi.

L’obiettivo di spazi vivi e vissuti, citato dal Sindaco, richiede però condizioni concrete per essere realizzato. Riteniamo che il ritardo nell’intervenire – non solo con l’esercito, ma anche nel riconoscere tempestivamente l’entità del problema – abbia contribuito ad aggravare la situazione. Sebbene il Sindaco sostenga che l’esercito sia un ausilio per le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, il Comune resta inattivo e continua ad ignorare le proposte di Fratelli d’Italia per valorizzarne l’impatto.

È un errore strategico pensare di affrontare le cause sociali sottovalutando l’importanza di regole chiare e un’accoglienza responsabile. Non è realistico accogliere indiscriminatamente tutti, né economicamente sostenibile dirottare la capacità della città sociale verso questo scopo, rischiando di penalizzazione l’intera collettività trentina.

Le risorse devono essere allocate con equilibrio, privilegiando misure efficaci anziché approcci ideologici. Tra le soluzioni concrete serve un preciso piano di riqualificazione urbana che coinvolga, oltre all’amministrazione comunale, anche privati cittadini e associazioni locali. Come Fratelli d’Italia abbiamo sempre sostenuto che la sicurezza si fondi su un equilibrio tra prevenzione e repressione.

Le misure proposte dal governo in materia di sicurezza e immigrazione, fortemente ostacolate dal centro-sinistra, vanno proprio in questa direzione. Solo attraverso decisioni concrete si potrà garantire un futuro sicuro e prospero per Trento.

Ilaria Goio

Capogruppo Fratelli d’Italia – Consiglio Comunale Trento