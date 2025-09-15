FDI (CONSIGLIO COMUNE TRENTO) * SARDAGNA: «EVENTI ALLA “BUSA DEGLI ORSI”, TRA DISAGI E DEGRADO»

15.20 - lunedì 15 settembre 2025

SARDAGNA: EVENTI ALLA “BUSA DEGLI ORSI” TRA DISAGI E DEGRADO. PRESENTATA INTERROGAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE.

Durante l’estate appena trascorsa, la Terrazza Panoramica “Busa degli Orsi” di Sardagna ha ospitato numerose manifestazioni musicali e ricreative che, pur costituendo momenti di socialità e attrattiva, hanno generato criticità significative per residenti e territorio. Tra i problemi che mi sono stati segnalati e che ho potuto rilevare di persona da un sopralluogo sul posto in più serate nei giorni scorsi, non posso non menzionare innanzitutto i parcheggi irregolari lungo via alla Funivia e nel piazzale adiacente, con ostacolo agli accessi privati.

La mia attenzione è stata catturata anche da accumuli sparsi di rifiuti abbandonati, con cestini pubblici sovraccarichi e aree non ripulite dopo le manifestazioni e da un costante utilizzo degli spazi circostanti, come terreni agricoli e pertinenze private, come luoghi di deiezioni a cielo aperto a causa della mancanza di adeguati servizi igienici. Ci tengo a sottolineare che gli eventi pubblici devono essere occasione di crescita e di vivacità culturale per la città, non fonte di disagi o degrado. È quindi dovere dell’Amministrazione, garantire ordine, sicurezza e rispetto dell’ambiente, assicurando parcheggi regolamentati, raccolta dei rifiuti e servizi igienici proporzionati all’afflusso di pubblico.

A tal proposito, nelle scorse ore ho presentato un’interrogazione in Consiglio Comunale per chiedere chiarimenti al Sindaco e alla Giunta sulle modalità di gestione di tali eventi. Nella fattispecie, ho chiesto se intendano garantire una corretta gestione della sosta durante i futuri eventi, consentendo così anche un agevole accesso all’area ai soccorsi in caso di emergenza, nonché se verrà preteso che gli organizzatori predispongano contenitori adeguati alla raccolta differenziata, al fine di agevolare un ripristino del decoro dell’area al termine degli eventi.

Ultima richiesta sicuramente fondamentale, quella relativa all’obbligo di installazione di servizi igienici mobili in numero sufficiente, al fine di scongiurare il ripetersi di situazioni rilevate che oggettivamente mi hanno messo a disagio.

