FDI – CONSIGLIO COMUNE TRENTO * POPLAR * «SE LA SINISTRA MOBILITA LA CAVALLERIA (MAESTRI COMPRESA) SIGNIFICA CHE ABBIAMO COLTO NEL SEGNO»

09.31 - sabato 14 settembre 2024

Non possiamo certo aspettarci che la Consigliera Provinciale del Partito Democratico del Trentino Lucia Maestri segua attentamente l’attività del Gruppo Consiliare Comunale di Fratelli d’Italia, ma vorremmo ricordarle con assoluta serenità che già a settembre 2022, quindi ben prima che Francesca Gerosa diventasse Vicepresidente della Provincia Autonoma di Trento nonché Assessore alla Cultura, avevamo interrogato il Sindaco Ianeselli e la Giunta Comunale chiedendo espressamente se vi fosse la volontà di cambiare il rapporto tra la città e il Doss Trento, richiamando quando deciso nel maggio 2016 dalla Giunta di centrosinistra guidata da Andreatta e apparso sulla stampa locale, ovvero che “il Doss Trento non sia un luogo adatto per le feste a base di musica”, affermazioni che condividevamo e condividiamo a tutt’oggi. Sul colle cittadino, oltre alla questione della sacralità del luogo vi sono delle evidenti criticità legate alla sicurezza in considerazione di un numero così elevato di partecipanti.

Ricordiamo che fino al 2019 l’evento si è svolto alle Albere, quindi in un’area ben diversa rispetto al Doss Trento. Era poi un evento a titolo gratuito, alla faccia dell’attuale volontariato a pagamento sbandierato dall’Assessore Bozzarelli. Noi non “sponsorizziamo” nulla, ma oggi, a distanza di molti anni dall’ultima edizione alle Albere e in considerazione di quanto detto sul Doss Trento, da Amministratori di questa città non possiamo non tenere conto che con un luogo dedicato a disposizione come l’area di San Vincenzo, sia un’assurdità continuare a svolgere questo tipo di eventi sul Doss Trento, come già avevamo evidenziato nell’interrogazione datata settembre 2022.

Una cosa è comunque certa in tutta questa vicenda, ovvero che se il centrosinistra, Partito Democratico in testa, ha smobilitato tutta la “cavalleria” disponibile e ha addirittura bisogno, per difendersi, di “scomodare” tirandola in ballo pure la Vicepresidente Gerosa, significa che abbiamo davvero colto nel segno!