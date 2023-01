FDI – COMUNE TRENTO * BENEDIZIONE MOTO: « TUTTO IL NOSTRO DISAPPUNTO PER LA POSSIBILE CANCELLAZIONE, SI CONSENTA UN APPUNTAMENTO COSÌ IMPORTANTE »

08.14 - giovedì 19 gennaio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

BENEDIZIONE DELLE MOTO: NON SI RINUNCI AD UNA TRADIZIONE CITTADINA!

Esprimiamo tutto il nostro disappunto per quanto appreso nella giornata di ieri a mezzo stampa, relativamente alla possibile cancellazione della tradizionale “benedizione delle moto” che da venticinque anni si svolge in quel di Piazza Fiera. Un appuntamento particolarmente sentito sia dagli amanti delle due ruote che giungono nel capoluogo trentino da tutto il territorio provinciale, ma anche da gran parte degli stessi residenti della nostra città. Riconosciamo la grande importanza culturale di “Trento Film Festival” a cui è stata assegnata piazza Fiera dal 10 aprile al 5 maggio e la necessità di provvedere con apposito cantiere alla pulizia delle storiche mura cittadine, ma fatichiamo davvero a comprendere come sia stato possibile non tenere conto di un evento entrato oramai di diritto nella storia di Trento.

Auspichiamo dunque che tramite l’appuntamento con gli uffici comunali di cui il Moto Club Trento è in attesa, si riesca a salvare un appuntamento così importante come la “benedizione delle moto”.

Rimaniamo inoltre perplessi dinanzi a questa situazione, ricordando la grande polemica suscitata da un intervento in aula del collega Michele Brugnara del Partito “Sinceramente Democratico” che a seguito della scorsa edizione, chiedeva a gran voce che la “benedizione delle moto” non si svolgesse più in piazza Fiera. Una semplice coincidenza?

Gruppo Consiliare Comunale Fratelli d’Italia – A.N.