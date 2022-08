FDI – COMUNE TRENTO * ALBERI GABBIOLO: « LE PETIZIONI POPOLARI SOTTOSCRITTE DA 900 CITTADINI ASPETTANO UNA RISPOSTA DEL SINDACO IANESELLI »

15.03 - martedì 09 agosto 2022

Riteniamo sinceramente un bel gesto la lettera apparsa sul quotidiano l’Adige di oggi in risposta al piccolo Kristian, dove il Primo Cittadino garantisce la piantumazione di tanti alberi nuovi dopo la realizzazione del secondo tratto di pista ciclabile di collegamento tra Povo e Villazzano che comporterà l’abbattimento delle tredici piante rigogliose antistanti il campo di Gabbiolo.

La preoccupazione espressa dal piccolo e saggio cittadino è anche la nostra, preoccupazione per dei progetti che seppur importanti e voluti dalla nostra comunità, non possono prescindere dalla tutela del patrimonio naturale pubblico, specialmente quando esistono delle alternative valide e percorribili.

Auspichiamo che questi giorni estivi portino ad un ripensamento del Sindaco e che questo venga formalizzato nella risposta che lo stesso dovrà fornire agli oltre novecento cittadini che hanno chiesto di mantenere in vita le piante di Gabbiolo, compreso il piccolo Kristian!

Gruppo Consiliare Comunale Fratelli d’Italia – A.N.