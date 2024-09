FDI – COMUNE ROVERETO (TN) * DOLOMITI ENERGIA: “LA NOSTRA PROPOSTA DI ATTO D’INDIRIZZO STRATEGICO, NELL’ÀMBITO DEL PROTOCOLLO D’INTESA”

19.28 - sabato 21 settembre 2024

Con la presente volevo informare dell’iniziativa di cui all’oggetto, relativa alla proposta di un Atto d’indirizzo strategico nell’ambito del protocollo d’intesa riguardante il gruppo Dolomiti Energia. Proposta avanzata dal gruppo consiliare comunale di FdI di Rovereto – Luca Dapor, Paolo Piccinni e Marco Zenatti.

Ringrazio dell’attenzione e porgo distinti saluti.

Marco Zenatti – Capogruppo consiliare

OGGETTO: DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A. – SCHEMA ATTO DI INDIRIZZO STRATEGICO NELL’AMBITO DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, COMUNE DI ROVERETO E COMUNE DI TRENTO RIGUARDANTE IL GRUPPO DOLOMITI ENERGIA – Costituzione di una società a totale controllo pubblico per la gestione del ciclo idrico – APPROVAZIONE.

Relazione.

Dolomiti Energia Holding S.p.A. è scaturita dal disegno di politica industriale volto ad esprimere la capacità del territorio trentino e delle sue istituzioni pubbliche di riferimento di governare in chiave unitaria l’ambito dei servizi pubblici locali e la produzione di energia idroelettrica. Nello specifico, è il risultato di un continuo percorso di crescita, che è stato avviato ad inizio del 2000 dai comuni di Trento e di Rovereto con la fusione delle rispettive aziende municipalizzate e la corrispondente costituzione di Trentino Servizi S.p.A. e che è stato sostenuto da subito anche dalla Provincia Autonoma di Trento mediante la partecipazione indiretta in Trentino Servizi S.p.A. attraverso la propria società Tecnofin S.p.A., caratterizzandosi per il progetto di acquisizione della rete di distribuzione ex ENEL e di alcuni importanti impianti di produzione idroelettrica.

A livello provinciale, all’interno dei programmi di riorganizzazione societaria intrapresi negli ultimi anni, è emerso quindi il tema del rafforzamento interno di Dolomiti Energia Holding S.p.A. Infatti, da un lato, si reputa opportuno radicare ulteriormente Dolomiti Energia Holding S.p.A., ricercando forme collaborative nell’interesse degli altri soggetti municipali che agiscono nel comparto sul territorio trentino, allo scopo di aumentare il grado di protezione e sviluppo degli interessi generali, di cui sono enti esponenziali i soci pubblici della società medesima. Dall’altro, va irrobustita Dolomiti Energia Holding S.p.A. attraverso progetti industriali appetibili anche al di fuori del contesto trentino e coerenti con i profili di interesse e i valori aziendali posti alla base della sua genesi.

Sotto il profilo ordinamentale, con specifico riferimento al comparto dell’energia elettrica, è da sottolineare che l’interesse della Provincia autonoma di Trento e degli enti locali trentini trova fondamento nello Statuto speciale di Autonomia del Trentino-Alto Adige all’art. 13 e nella relativa norma di attuazione di cui al D.P.R. 235/1977, che tra l’altro riconoscono alle due province autonome, nel rispetto della normativa europea, degli accordi internazionali e dell’ordinamento nazionale, competenza legislativa in materia di concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico.

Il Comune di Rovereto partecipa a Dolomiti Energia Holding S.p.A., società a capitale misto pubblico-privato, a capo dell’omonimo Gruppo che, attraverso le sue articolazioni, gestisce sul territorio diversi e importanti servizi pubblici ed è attivo nel settore energetico, in particolare per la produzione di energia da fonti rinnovabili, di valenza strategica in termini di sviluppo economico sostenibile del territorio.

Tale partecipazione, realizzata per finalità istituzionali e di interesse pubblico, si concretizza sia direttamente (con una quota del 4,33%) sia indirettamente tramite la società Fin Dolomiti Energia S.r.l. (con una quota del 48,51%), società partecipata dal Comune di Rovereto alla pari con il Comune di Trento e Trentino Sviluppo S.p.A. (società in house della Provincia Autonoma di Trento). Ne risulta pertanto che il Comune di Rovereto, con il Comune di Trento e la Provincia Autonoma di Trento detengono direttamente e indirettamente quote corrispondenti complessivamente ad una partecipazione di circa il 59,756 % del capitale sociale della società Dolomiti Energia Holding S.p.A.

Fin Dolomiti Energia S.r.l. detiene e amministra le partecipazioni azionarie in Dolomiti Energia Holding S.p.A. dei tre soci pubblici e rappresenta quindi la società strumentale attraverso la quale i tre enti pubblici esercitano l’indirizzo nei confronti del Gruppo Dolomiti Energia.

Con l’intento di definire in modo condiviso gli orientamenti strategici e di rafforzare la funzione di controllo riguardanti il gruppo Dolomiti Energia, la Provincia Autonoma di Trento e i comuni di Rovereto e di Trento hanno valutato opportuno formalizzare la sottoscrizione di un Protocollo d’intesa “per la definizione condivisa di indirizzi strategici riguardanti il Gruppo Dolomiti Energia”, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 55 del 26/10/2021, (formalmente sottoscritto in data 09/02/2022 agli atti ns. prot. 10338/2022), individuando quale luogo deputato alla costruzione di un preliminare consenso dei soci di maggioranza, lo strumento di Fin Dolomiti Energia S.r.l..

In particolare, l’orizzonte delle decisioni da adottare nell’ambito di questo protocollo di intesa riguarda:

1. il perseguimento di una strategia di crescita e di rafforzamento del Gruppo sia nel Trentino che fuori dal Trentino;

2. l’eventuale revisione degli assetti organizzativi;

3. la quotazione societaria;

4. la ricerca di nuove soluzioni organizzative/gestionali con riferimento ai servizi pubblici locali del ciclo dei rifiuti e del ciclo idrico.

Considerato che in data 14/06/2022 è stata approvata dal Consiglio Comunale di Rovereto la mozione avente ad oggetto “CARTA DELLE CITTÀ PER IL DIRITTO UMANO ALL’ACQUA” (deliberazione n. 20/2022) con la quale, partendo dal concetto di “acqua bene comune” avente valore incommensurabile, si è impegnata l’amministrazione a porre in essere iniziative concrete per garantire il diritto all’accesso universale all’acqua e alla salvaguardia delle risorse idriche.

Considerato che in data 09/07/2024 è stata approvata dal Consiglio Comunale di Rovereto la deliberazione avente ad oggetto “DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A. – SCHEMA ATTO DI INDIRIZZO STRATEGICO NELL’AMBITO DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, COMUNE DI ROVERETO E COMUNE DI TRENTO RIGUARDANTE IL GRUPPO DOLOMITI ENERGIA” (deliberazione n. 16/2024) con la quale si è espressa la volontà di avvalersi del diritto di prelazione per quanto riguarda il settore idroelettrico (nello specifico ci si riferiva all’uscita del fondo australiano Macquaire dalla controllata Hydro Dolomiti Energia s.r.l.).

Nello specifico si richiede, come meglio approfondito e dettagliato nell’atto di indirizzo allegato, che la condotta societaria di Dolomiti Energia Holding S.p.A. persegua il fine di rendere totalmente pubblica la gestione della risorsa idrica, in particolare:

1) scorporando la gestione del ciclo idrico attualmente gestito da NOVARETI in modo da poter costituire una società a totale controllo pubblico e creare così l’embrione di un gestore unico provinciale;

2) scorporando la produzione di energia idroelettrica gestita da Hydro Dolomiti Energia, mantenendo in mano pubblica le quote di cui all’atto di prelazione.

Sembra opportuno, inoltre, rammentare che il Comune di Rovereto vanta una storia strettamente legata all’acqua. In particolare, Rovereto titolare della sorgente di Spino, bene preziosissimo che sgorga sovrabbondante rispetto alle necessità cittadine, non può che essere il capofila, assieme al Comune di Trento, per la costituzione di un soggetto che possa strutturare un sistema di fondovalle, che metta a fattor comune le migliori fonti presenti nella valle dell’Adige, unite a una gestione di alto livello.

Il Comune di Rovereto, nel corso dell’iter di approvazione della trasformazione della pre-esistente azienda speciale (AMR) in società a responsabilità limitata (SMR), ha sempre avuto ben presente l’obiettivo primario di mantenere i servizi offerti ed erogati nell’ambito del “servizio pubblico” ad esclusione dell’intervento dei privati. In conseguenza di ciò si è optato per il modello della “società in-house” (come ben evidenziato nelle delibere del Consiglio Comunale n. 67 del 13 dicembre 2018 e n. 38 del 24 luglio 2019). Quest’ultimo coniuga autonomia statutaria e snellezza di forme operative e gestionali (proprie dei tipi societari) e, nel contempo, mantenimento del controllo pubblico sui servizi erogati.

Nell’in-house, infatti, non è contemplata la presenza di soci privati e l’affidamento dei servizi da parte dell’ente socio avviene in via diretta. Non solo, ma gli stessi obiettivi pubblicistici che connotavano la precedente “azienda speciale” vengono mantenuti anche con la nuova forma giuridica assunta. Così appare chiaro che per il Comune il “fare impresa” non ha costituito l’obiettivo finale ma semplicemente il mezzo per realizzare i propri fini istituzionali e fornire servizi sempre più efficienti alla collettività di riferimento, senza mai cancellare la funzione pubblica e sociale che né caratterizza l’operato.

In quest’ottica va visto anche il possibile ampliamento, in futuro, dei servizi offerti dalla propria società in-house (ad es., servizio idrico o raccolta dei rifiuti, gestione del patrimonio immobiliare, tutte attività statutariamente previste) nonché l’ampliamento della compagine societaria ad altri enti pubblici.

Si rileva che l’operazione non comporta riflessi diretti sul bilancio comunale.

Si ritiene che sussistano i presupposti per la dichiarazione dell’immediata eseguibilità della deliberazione, ai sensi dell’art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., data l’imminenza del termine per l’eventuale esercizio di prelazione da parte di Dolomiti Energia Holding Spa..

IL CONSIGLIO COMUNALE

premesso quanto sopra,

visto il Codice Civile;

vista la normativa provinciale in materia di società della Provincia e degli Enti locali;

visto il T.U.S.P. (Testo unico delle società a partecipazione pubblica), approvato con D.Lgs. 175/2016 e s.m, e la normativa provinciale afferente alle pubbliche partecipazioni societarie di cui alle leggi L.P. 1/2005 e L.P. 19/2016 e ss.mm.;

visto lo statuto di Hydro Dolomiti Energia S.r.l.;

visto il Protocollo di intesa per la definizione condivisa di indirizzi strategici riguardanti il Gruppo Dolomiti Energia, approvato con deliberazione consiliare n. 55 di data 26/10/2021;

visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico Enti Locali) e s.m.;

visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 di data 13 maggio 2009 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 44 di data 26 novembre 2014 e n. 6 di data 7 marzo 2016, e ritenuto in particolare sussistere la propria competenza ai sensi dell’art. 14 comma 3 lett.a) dello stesso;

visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale di data 4 luglio 2023, n. 27;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 14 dicembre 2023, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 48 di data 15 dicembre 2023, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026;

vista la deliberazione di Giunta comunale n. 290 di data 19 dicembre 2023, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – parte finanziaria e schede degli investimenti, con la quale sono affidate le risorse finanziare ai Dirigenti, stabilendo gli atti di loro competenza e quelli riservati alla competenza della Giunta comunale;

svoltasi la discussione come da verbale di seduta;

visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione – resi ai sensi dell’art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.:

• parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del Segretario Generale Valerio Bazzanella;

• parere favorevole di regolarità contabile reso dal dirigente del Servizio Patrimonio e finanze Gianni Festi;

delibera

1. di approvare, per le ragioni meglio specificate in premessa, lo schema di Atto di indirizzo strategico nell’ambito del Protocollo d’intesa tra Provincia Autonoma di Trento e Comuni di Rovereto e di Trento, sottoscritto in data 11 febbraio 2022 e riguardante il Gruppo Dolomiti Energia, secondo il testo che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale;

2. di autorizzare la Sindaca alla sottoscrizione in forma digitale dell’Atto di indirizzo di cui al precedente punto 1, da redigersi secondo tale schema, dando mandato alla sottoscrittrice di apportare le necessarie integrazioni e/o modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie e/o opportune;

3. Il Consiglio comunale di Rovereto, dà mandato alla Sindaca di adoperarsi per la condivisione del presente atto di indirizzo con gli altri partners pubblici – Provincia Autonoma di Trento e Comune di Trento – al fine di richiedere a Fin. Dolomiti Energia s.r.l., e per il suo tramite al Consiglio di Amministrazione di Dolomiti Energia Holding S.p.A., di verificare la percorribilità di quanto sopra indicato, approfondendo le implicazioni di ordine giuridico-formale, civilistico, valutativo, fiscale e quant’altro necessario al buon esito dell’operazione, in tempi compatibili con le decisioni da assumere.

4. di dare notizia della presente deliberazione alla Provincia Autonoma di Trento, al Comune di Trento, a Trentino Sviluppo S.p.A. e Fin Dolomiti Energia S.r.l..

5. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’articolo183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 29 del Dlgs. 104 del 2010;

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Dichiarazione di immediata eseguibilità

ATTO DI INDIRIZZO STRATEGICO

NELL’AMBITO DEL PROTOCOLLO D’INTESA

RIGUARDANTE IL GRUPPO DOLOMITI ENERGIA

Costituzione di una società a totale controllo pubblico per la gestione del ciclo idrico

Il Comune di Rovereto in persona della Sindaca

sottoscrive il presente atto, costituente indirizzo strategico riguardante il Gruppo Dolomiti Energia e declinato secondo il testo di seguito riportato.

In coerenza con il Protocollo d’intesa sottoscritto nel febbraio 2022 per la definizione condivisa di indirizzi strategici riguardanti il Gruppo Dolomiti Energia, il Comune di Rovereto intende con il seguente atto:

• condividere valutazioni aggiornate circa il futuro del Gruppo, con particolare riferimento al suo business ed al ruolo che lo stesso potrà svolgere per la crescita dell’economia del territorio trentino;

• fornire indicazioni al nuovo Consiglio di Amministrazione di Dolomiti Energia Holding S.p.A., tramite la comune holding Fin. Dolomiti Energia s.r.l, circa l’attuazione delle strategie individuate dai Soci pubblici di riferimento.

A tale riguardo devono intendersi confermate le indicazioni a suo tempo fornite, volte da un lato ad implementare le attività del Gruppo per il rafforzamento dello stesso in una logica multiutility e dall’altro a favorire attraverso una efficace politica di alleanze l’ampliamento del perimetro di operatività valutando, in particolare, le sinergie e le complementarietà rinvenibili attraverso partnership territoriali già oggetto di precedente interesse, sia a Sud che a Nord della propria area di operatività.

In coerenza, invita il Consiglio di Amministrazione di Dolomiti Energia Holding S.p.A. ad aggiornare, entro giugno 2025, il Piano pluriennale degli investimenti recentemente approvato considerando le opzioni più funzionali a garantire durabilità al business e condizioni favorevoli al reperimento delle risorse necessarie allo sviluppo.

Nello specifico si richiede che la condotta societaria di Dolomiti Energia Holding S.p.A. persegua il fine di rendere totalmente pubblica la gestione della risorsa idrica, in particolare:

1) Scorporare la gestione del ciclo idrico gestito da NOVARETI in modo da poter costituire una società a totale controllo pubblico e creare così l’embrione di un gestore unico provinciale.

Tale società avrà la possibilità di:

a. espandersi velocemente nel territorio provinciale acquisendo con facilità la gestione di nuovi comuni, proteggendo la gestione da player esterni (nazionali ed internazionali);

b. sollevare i comuni da responsabilità e incombenze di tipo gestionale (vedi mantenimento del servizio e della qualità dell’acqua) e normativo (vedi i numerosi nuovi adempimenti da rispettare) che non sono in grado di affrontare e sostenere;

c. ricevere costantemente e continuativamente contributi pubblici per poter fare investimenti di tipo ordinario, straordinario e strutturale, mantenendo una tariffa calmierata ed uniforme sul territorio;

d. strutturarsi con personale in quantità e qualità tali da poter competere con i maggiori player nazionali, evitando così inutili frazionamenti territoriali e gestionali, raggiungendo e mantenendo in Trentino i parametri di qualità al top in Italia;

e. progettare e costruire opere di valenza sovracomunale, mettendo così a fattor comune le migliori fonti di approvvigionamento e creando sistemi efficienti e resilienti capaci di affrontare il cambiamento climatico (sia affrontando periodi siccitosi, che fenomeni atmosferici di forte intensità come le bombe d’acqua);

f. acquisire in un secondo momento la gestione della depurazione provinciale, chiudendo in maniera completa il ciclo idrico integrato, massimizzando le economie di scala e la connessione delle tre fasi di gestione:

Acquedotto – Fognatura – Depurazione.

2) Scorporare la produzione di energia idroelettrica gestita da Hydro Dolomiti Energia, mantenendo in mano pubblica le quote di cui all’atto di prelazione.

Il Consiglio comunale di Rovereto, dà mandato alla Sindaca di adoperarsi per la condivisione del presente atto di indirizzo con gli altri partners pubblici – Provincia Autonoma di Trento e Comune di Trento – al fine di richiedere a Fin. Dolomiti Energia s.r.l., e per il suo tramite al Consiglio di Amministrazione di Dolomiti Energia Holding S.p.A., di verificare la percorribilità di quanto sopra indicato, approfondendo le implicazioni di ordine giuridico-formale, civilistico, valutativo, fiscale e quant’altro necessario al buon esito dell’operazione, in tempi compatibili con le decisioni da assumere.