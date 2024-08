FDI – ALTO ADIGE (DIPARTIMENTO SCUOLA) * EDUCATORI DENUNCIATI: «L’ASSESSORE GALATEO HA CHIESTO L’ALLONTANAMENTO, RESTARE INDIFFERENTI È SBAGLIATO»

12.40 - martedì 27 agosto 2024

Netta presa di posizione del dipartimento scuola provinciale di FdI sulla questione dei due educatori pluridenunciati per cui l’assessore Galateo ha chiesto l’allontanamento. “Non è possibile tacere e non prendere posizione quando si parla di legalità nelle scuole – dichiarano i membri del dipartimento -. Restare indifferenti sarebbe sbagliato e diseducativo perché l’indifferenza, per citare un autore caro alla sinistra, Gramsci, opera potentemente nella storia. Opera passivamente, ma opera.

Educare alla legalità i nostri giovani è fondamentale e si educa soprattutto attraverso l’esempio, più che con le parole. Il rispetto della legge e il rispetto per gli altri sono valori imprescindibili sui quali non si può transigere. Recentemente, il Tribunale di Torino ha respinto il ricorso della maestra Lavinia Flavia Cassaro, licenziata per “grave condotta” al di fuori dell’ambiente scolastico, dopo che il 22 febbraio 2018 durante il corteo antifascista contro un’iniziativa elettorale di CasaPound a Torino gridò “dovete morire” agli agenti di polizia.

>Questo conferma che i docenti devono mantenere un comportamento conforme ai loro doveri educativi anche al di fuori delle aule. Ci stupisce invece che chi spesso urla per pericoli per la democrazia, voglia poi far tacere il maggiore rappresentante della scuola su un argomento che riguarda proprio questa. Noi invece siamo contenti che ci sia dibattito e che ci sia, chi come l’assessore Galateo, in questo dibattito, si ponga in difesa della legalità”.

>Dipartimento provinciale scuola FdI