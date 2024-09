FBK – TRENTO * INTELLIGENZA ARTIFICIALE: «AGRICOLTURA – MANIFATTURA – DIGITALIZZAZIONE, I TEMI AFFRONTATI NELLA GIORNATA DEDICATA ALLE AZIENDE»

11.19 - giovedì 19 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Agricoltura, manifattura e digitalizzazione: i temi affrontati nella giornata dedicata alle aziende. Un’occasione per le piccole e medie imprese interessate a scoprire nuove risorse basate sull’intelligenza artificiale a supporto dell’innovazione tecnologica, in particolare nei settori dell’agricoltura, della manifattura e della digitalizzazione.

Si è tenuto il 18 settembre a Povo l’incontro “Innovazione AI-based per la trasformazione digitale: soluzioni innovative per le PMI in agricoltura, manifattura e digitalizzazione” organizzato dalla Fondazione Bruno Kessler di Trento, con la collaborazione di Industrio Ventures, Trentino Sviluppo, Confindustria Trento, HIT e Cooperazione Trentina.

L’evento è stato introdotto da Alessandro Cimatti, Direttore del Centro Digital Industry FBK: “Obiettivo di questa giornata è mostrare come FBK può contribuire in maniera fattiva all’innovazione in un contesto di trasformazioni e grazie anche a finanziamenti nazionali ed europei. Il nostro Centro lavora per favorire la collaborazione tra il mondo della ricerca e le imprese allo scopo di accelerare l’innovazione e lo sviluppo di tecnologie all’avanguardia.

Grazie a finanziamenti europei e nazionali, offre una serie di servizi dedicati alle aziende che vogliono testare le proprie soluzioni di IA e robotica in ambienti reali, simulando condizioni operative concrete, per validare l’efficacia delle proprie tecnologie e ottenere feedback preziosi. Facciamo ricerca guidata dal trasferimento tecnologico sviluppando soluzioni concrete che vengono poi applicate. L’obiettivo è non farsi governare dall’AI ma governarla per investire su soluzioni che vanno a vantaggio delle aziende. Lavoriamo a livello locale, nazionale e internazionale, in particolare nell’ambito di manifattura, trasporti, agricoltura di precisione, ma anche beni culturali, edilizia e infrastrutture”.

“La trasformazione digitale riguarda ogni componente del mondo del lavoro – ha spiegato l’assessore allo sviluppo economico, lavoro, università e ricerca Achille Spinelli – dal pubblico al privato, dalle industrie fino all’agricoltura ed è importante che la ricerca sviluppi applicazioni per il mondo delle imprese private che vogliono crescere sfruttando le nuove tecnologie. In tal senso Fbk riesce a lavorare nel campo della ricerca con uno sguardo attento sul mercato e alle novità che arrivano da Bruxelles con ottime ricadute sul nostro territorio. La sfida che attende ora Fbk e la ricerca trentina è quella di partecipare a progetti europei e riuscire a renderli operativi nella realtà trentina e collaborare con il sistema delle nostre imprese. Fortunatamente questo già inizia ad accadere perché i privati hanno capito di avere in Fbk un partner estremamente serio, competente e competitivo”.

“In base agli obiettivi del nuovo Piano di Mandato presentato all’inizio di quest’anno”, ha sottolineato il segretario generale della Fondazione Bruno Kessler, Andrea Simoni, “FBK sta consolidando con forza la relazione tra ricerca e risultati portati sul territorio. Questo significa fare sempre più ricerca di eccellenza ma anche riuscire a collegare le strategie a livello europeo con ciò che richiedono le aziende stesse. Oggi parliamo proprio di questo, in particolare relativamente all’AI. Come Fondazione siamo riusciti a inserirci in varie azioni che fanno parte di un disegno complessivo della Commissione europea per supportare le aziende. Oggi riusciamo a chiudere questo cerchio ed è una bella soddisfazione ottenuta grazie alla Ricerca FBK”.

L’appuntamento è stato dedicato in particolare a far conoscere le opportunità offerte dalle iniziative AgrifoodTEF, AI Matters e InnovAction cui partecipa la Fondazione Bruno Kessler.

Le prime due sono finanziate dalla Commissione Europea e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e offrono servizi a costo agevolato, risorse e supporto tecnico per aiutare le imprese a testare e sperimentare i loro nuovi prodotti e servizi in contesti reali, rispettivamente nell’ambito delle soluzioni di robotica e intelligenza artificiale per migliorare la produzione e la sostenibilità in campo agroalimentare e nel settore manifatturiero. La terza, supportata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è dedicata a PMI e start-up impegnate nella trasformazione digitale ed ecologica, e offre servizi mirati all’adozione, sperimentazione e sviluppo di tecnologie digitali avanzate ed emergenti.

Durante l’evento si è svolta la tavola rotonda “Twin Transition”, moderata da Gabriele Paglialonga, direttore generale di Industrio Ventures, dedicata alla transizione digitale ed ecologica, come opportunità per le imprese trentine, durante la quale esperti e rappresentanti di realtà locali hanno condiviso le proprie esperienze e hanno offerto una panoramica sulle nuove competenze necessarie per affrontare questo cambiamento.

Paola Baruchelli, Research Manager e Administrator del Centro Digital Industry FBK, ha illustrato le modalità grazie alle quali le imprese possono mettersi in contatto con la Fondazione e ha segnalato l’apposita sezione del sito che riporta tutti i servizi a disposizione:

Sono stati quindi esplorati tre casi concreti di collaborazione già attiva con FBK, Geoinference, RailEvo e AI-SPOT, sull’applicazione dell’intelligenza artificiale nei settori dell’agricoltura, dei trasporti e della manifattura, per mostrare come queste tecnologie possano portare benefici tangibili in termini di sostenibilità e produttività, ad esempio nel monitoraggio della produzione dei frutti o nella previsione delle malattie che possono colpire le piante.

Durante la sessione “Industrio Coffee&Pitch” si sono potute ascoltare le presentazioni di Cognivix, Mach3D, Lithium Lasers e Robotizr, startup selezionate che stanno lavorando a progetti innovativi e potenzialmente interessate alla collaborazione con la FBK.

La giornata si è conclusa con dimostrazioni pratiche delle tecnologie presentate, seguite dai saluti finali.