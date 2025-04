FBK – IRVAPP * PROGETTO IMPACT: «994 MILA EURO DAL MUR, PER MISURARE L’IMPATTO DELLE POLITICHE PUBBLICHE IN 900 COMUNI MONTANI»

17.52 - lunedì 28 aprile 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Finanziamento di 994.000 euro dal Ministero dell’Università e della Ricerca per il progetto FBK-IRVAPP dedicato alle aree interne montane del Trentino.

Lo studio misurerà l’impatto delle politiche pubbliche di sostegno a famiglie e imprese nei territori più vulnerabili e servirà come modello su scala nazionale per 900 comuni di montagna.

L’Istituto per la Ricerca Valutativa sulle Politiche Pubbliche della Fondazione Bruno Kessler (FBK-IRVAPP) ha ottenuto un finanziamento di 994.000 euro nell’ambito del Fondo per la Ricerca in campo Economico e Sociale del Ministero dell’Università e della Ricerca per realizzare un progetto dedicato alle aree interne montane, le cui specificità restano spesso escluse dai radar dell’analisi economica nazionale.

Il progetto IMPACT, in partenza il prossimo giugno e della durata di due anni, avrà l’obiettivo di analizzare l’impatto delle misure pubbliche di sostegno a famiglie e imprese nei territori più vulnerabili nonché di identificare i meccanismi di innovazione sociale attivati in seguito a una situazione di crisi, come nel caso della recente pandemia.

Grazie alla collaborazione con la Provincia autonoma di Trento, il Trentino fungerà da laboratorio per la costruzione e la validazione di modelli avanzati di microsimulazione, basati su dati amministrativi relativi alla popolazione e alle imprese che operano sul territorio. Utilizzando l’ambito trentino come esempio, l’analisi sarà poi estesa su scala nazionale a circa 900 comuni montani.

“Questo progetto”, sottolinea il direttore di FBK-IRVAPP, Mirco Tonin, “permetterà di dare risposte a importanti questioni che riguardano le aree interne montane attraverso la combinazione di diverse metodologie, contribuendo sia al dibattito scientifico sia alla formulazione di interventi efficaci. FBK-IRVAPP conferma così il proprio ruolo di riferimento nella valutazione delle politiche pubbliche in Italia, con un’attenzione particolare alle situazioni più fragili e alla produzione di solida evidenza scientifica a supporto dell’azione pubblica.”

“Attraverso un approccio interdisciplinare e integrato”, spiega la ricercatrice FBK-IRVAPP Sonia Marzadro, “il progetto combinerà modelli di microsimulazione, modelli macroeconomici e strumenti partecipativi, che consentiranno di arricchire il quadro di comprensione nel contesto specifico delle aree interne montane, lavorando anche a stretto contatto con le comunità locali”.

FBK-IRVAPP si compone di un team di ricerca multidisciplinare che coinvolge economisti, sociologi e statistici e conduce ricerca valutativa sulle politiche pubbliche e su programmi di intervento finalizzati a cambiare le condizioni di vita delle persone. Il Centro si occupa, principalmente, di politiche e programmi in ambito scolastico e formativo, di iniziative di contrasto della povertà e dell’esclusione sociale, delle politiche attive e passive del lavoro e delle politiche industriali.