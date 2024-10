FARMACIE COMUNALI SPA – TRENTO * INAUGURAZIONE FARMACIA S. GIUSEPPE – VIA VITTORIO VENETO: «TRA LE NOVITÀ LE ANALISI DI PRIMA ISTANZA (TEST DIAGNOSTICI ED ELETTROCARDIOGRAMMI)»

19.47 - martedì 22 ottobre 2024

Martedì 22 ottobre, alle ore 16:00, si terrà un evento di grande rilevanza per la città di Trento:

l’inaugurazione ufficiale della rinnovata Farmacia Comunale San Giuseppe di via Vittorio Veneto.

Questa farmacia, storicamente collocata al civico 39, rappresenta un punto di riferimento importante per la salute dei cittadini sin dal 1968, anno in cui venne aperta la prima Farmacia Comunale proprio in questa sede. Da oltre mezzo secolo, questo luogo è sinonimo di assistenza sanitaria e punto di supporto per la comunità locale, contribuendo a garantire l’accesso ai servizi essenziali per la salute pubblica.

L’inaugurazione non sarà solo una semplice riapertura, ma un vero e proprio momento di celebrazione del profondo rinnovamento che la Farmacia San Giuseppe ha subito, frutto di un meticoloso lavoro di progettazione. Questo intervento mira a offrire alla cittadinanza un servizio ancora più completo, moderno e in linea con le esigenze sempre più complesse della società di oggi: numerosi i nuovi servizi che la farmacia offrirà, arricchendo la gamma delle prestazioni disponibili.

Tra le principali novità spiccano le analisi di prima istanza, che permetteranno di ottenere rapidamente informazioni utili per il monitoraggio della salute, la possibilità di eseguire elettrocardiogrammi, fornendo un servizio diagnostico di fondamentale importanza per la prevenzione delle patologie cardiovascolari. Saranno disponibili servizi specializzati, test diagnostici, analisi della pelle e del cuoio capelluto. È stato inoltre creato uno spazio dedicato ai neonati e alle mamme in fase di allattamento.

Il progetto di rinnovamento della Farmacia Comunale San Giuseppe rappresenta un passo significativo verso un futuro in cui la qualità del servizio e l’attenzione al benessere della comunità sono al centro. L’obiettivo di questo intervento non è solo quello di migliorare la struttura, ma anche di ampliare il ventaglio di servizi offerti ai cittadini, mantenendo al contempo il legame con la storia e le radici della farmacia nella città. La cerimonia inaugurale, sarà un’occasione per condividere la soddisfazione di aver rinnovato un luogo che ha rappresentato e continuerà a rappresentare un punto di riferimento per la salute di tutti.