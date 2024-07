“FARETE“ * ASSESTAMENTO BILANCIO PAT 2024: «CHIEDIAMO A TUTTE LE FORZE POLITICHE UN IMPEGNO, A SOSTEGNO DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE»

08.51 - giovedì 25 luglio 2024

Alla cortese attenzione di: Presidente, Giunta Provinciale, Consigliere e Consiglieri della Provincia Autonoma di Trento.

Trento capitale europea del volontariato, anche internazionale. Richiesta di un impegno a sostegno della cooperazione internazionale e delle associazioni di volontariato internazionale presenti in Provincia.

Il 2024 è l’anno di Trento Capitale Europea del Volontariato. Il Presidente Mattarella lo ha inaugurato alla presenza di migliaia di operatori volontari e delle tante associazioni che costituiscono in Trentino un patrimonio prezioso e insostituibile. Tra queste ci sono quelle che si occupano di cooperazione internazionale e 50 di queste fanno parte di FARETE – Rete Trentina Organizzazioni di Cooperazione Internazionale.

E’ noto che, nel 2019, ad inizio Consigliatura, è stata cancellata la norma che vincolava la Provincia Autonoma di Trento a destinare lo 0,25% del proprio Bilancio alla Cooperazione internazionale.

FARETE oltre a contestare questo passo indietro rispetto ad una positiva tradizione, che ha fatto sì che il Trentino fosse indicato a livello nazionale come una realtà da imitare, aveva avanzato un insieme di proposte per evitare che insieme al vincolo non si cancellasse un intero patrimonio sociale.

La Giunta Provinciale aveva sostenuto che la cancellazione di un vincolo legislativo non comportava la cancellazione dell’impegno provinciale in materia di solidarietà internazionale e che sarebbero stati definiti nuovi criteri che prevedevano il coinvolgimento di imprese private e il reperimento di nuove risorse.

FARETE aveva chiesto una gradualità nell’applicazione delle modifiche, un tavolo di concertazione, il sostegno alle associazioni e la disponibilità di risorse che permettessero la continuità dei progetti di cooperazione.

Quello che è invece successo è stata la decimazione delle risorse provinciali e il continuo rinvio dell’adozione dei nuovi criteri. E’ rimasto solo un piccolo fondo per le emergenze, assolutamente inadeguato rispetto ai tanti campi di intervento che hanno mobilitato gruppi e associazioni sparsi in tutto il Trentino. A fine 2022 almeno tre proposte, ritenute meritevoli dal Nucleo di Valutazione, non sono potute iniziare per mancanza di fondi destinati.

Solo le realtà più grandi, che possono attingere a fondi europei o nazionali, hanno potuto continuare la loro attività e solo i fondi regionali hanno permesso la realizzazione di alcuni progetti di cooperazione. Molte associazioni sono state costrette, nella impossibilità di reperire da sole nuove risorse, a ridurre al minimo la loro attività con un impoverimento del volontariato trentino, che trovava nella progettualità resa possibile dalle risorse pubbliche un formidabile collante di coesione sociale, oltre a compromettere pluriennali rapporti di scambio con tante realtà del Sud del mondo in cerca di uno sviluppo equo.

Stiamo parlando di risorse limitate, considerando il generoso bilancio della Autonomia e i sistematici avanzi dello stesso, ma a quanto pare la volontà politica è quella di cancellare una pagina importante dell’Autonomia stessa.

Il nostro auspicio e le nostre richieste – sottoscritte dalle associazioni – era che questa linea di chiusura venisse ri-considerata, mantenendo la promessa di adottare nuovi criteri a fronte della disponibilità di nuove risorse. Ma senza criteri si dice che “non ha senso stanziare nuove risorse” e “senza risorse non ha senso emanare nuovi criteri”. Il classico gatto che si morde la coda.

Ci chiediamo come sia possibile che nell’anno di Trento Capitale Europea del Volontariato si neghi ad un pezzo importante dello stesso di poter continuare il proprio impegno.

Confidavamo che nella manovra di assestamento del bilancio ci fosse l’attenzione e il rispetto per il mondo che rappresentiamo e invece vediamo che rimane, ulteriormente ridotto, un piccolo fondo per l’emergenza e nessuna risorsa ordinaria per la cooperazione, se non riservata alla Provincia come iniziativa diretta, che peraltro pare finalizzata a fini utilitaristici anziché al sostegno delle popolazioni in difficoltà.

Chiediamo quindi a tutte le forze politiche e a tutti i Consiglieri e le Consigliere, alla maggioranza come alle minoranze, di modificare la manovra di assestamento del bilancio: prevedendo il ripristino degli stanziamenti necessari per la cooperazione internazionale, l’adozione dei criteri necessari, il sostegno operativo alle associazioni che non hanno professionalità sufficienti per affrontare i nuovi impegni burocratici e per recuperare risorse sostitutive rispetto a quelle provinciali.

Chiediamo altresì che sia valorizzato il riconoscimento di Trento Capitale Europea del Volontariato con la previsione di un fondo straordinario per la cooperazione internazionale e di un bando, i cui criteri siano oggetto di concertazione, che sia prioritariamente rivolto alle piccole associazioni, premiando la loro capacità di mettersi in rete per condividere progetti comuni.

Ringraziamo per l’attenzione e confidiamo nel vostro impegno.

Il Comitato di Coordinamento di FArete – Rete Trentina Organizzazioni Cooperazione Internazionale