FAMIGLIE ARCOBALENO TN-AA* “FESTA DELLE FAMIGLIE 2023“: « APPUNTAMENTI A TRENTO E BOLZANO (11 MAGGIO 3 GIUGNO) » (PDF PROGRAMMA)

14.06 - sabato 6 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

Torna in Trentino Alto-Adige, dal 11 maggio al 3 giugno 2023, la Festa delle Famiglie organizzata da Famiglie Arcobaleno – Gruppo Trentino-Alto Adige. Quest’anno il tema della festa è: Famiglia è chi Famiglia FA PARI DIRITTI PER TUTT* I FIGLI E LE FIGLIE.

Nell’ambito dell’International Families Equality Day, Famiglie Arcobaleno festeggia nel mese di maggio in Italia da molti anni tutte le famiglie con la Festa delle Famiglie.

Le Famiglie Arcobaleno saranno presenti in tantissime città per condividere una giornata di festa, sport, musica, teatro e giochi con tutti i bambini e le bambine e con tutti coloro che vivono le differenze come una ricchezza.

Programma:

11/05 ore 16.00 OEW Via Vintler, 34 – Bressanone

“Zwei Papas für Tango / E con Tango siamo in tre”

Letture bilingue inclusive con Kamishibai del libro “E con Tango siamo in tre” – consigliato da 3 a 6 anni

Zweisprachiger Vorlesenachmittag “Zwei Papas für Tango” mit Kamishibai – Für Kinder 3-6 Jahre

Iscrizioni / Anmeldung: biblio@oew.org

13/05 ore 10.00 Piazza Municipio – Bolzano

I papà si raccontano

Due coppie di papà si confrontano, tra attesa e realtà, tra aspettative e sorrisi, tra preparativi e pannolini da cambiare… E attorno, la disumanizzazione e la strumentalizzazione di un atto così umano: essere genitori.

20/05 ore 17.00 Sala Caritro via Giuseppe Garibaldi, 33 – Trento

“Amore ed eguaglianza: famiglie e figli senza diritti”

Da questo governo un attacco senza precedenti, eppure anche la Cassazione chiede alla politica di legiferare in fretta a tutela dei minori nelle famiglie omogenitoriali.

Dal 2005, Famiglie Arcobaleno si batte nella società italiana per un cambiamento culturale e legislativo. Ne parliamo con:

Alessia Crocini, Presidente di Famiglie Arcobaleno, intervistata da Giada Vicenzi

30/05 ore 17.00 Biblioteca Centrale via Roma, 55 – Trento

“Maschi tra le righe”

Leggere le rappresentazioni del maschile nella letteratura per ragazz*

Quale ruolo può avere la scrittura rivolta ai ragazz*? È in grado di affrontare i temi della virilità, del corpo, della cosiddetta “maschilità tossica” e della violenza di genere?

L’incontro vuole fornire spunti di riflessione sulle rappresentazioni della maschilità, nel panorama della più recente produzione letteraria per ragazzi.

Conduce Fausto Boccati, storico libraio della Libreria dei Ragazzi a Milano

02/06 ore 16,00 Parco delle Albere – Trento

Divertibimbi per bimb* e famiglie

Animazione per bambini e bambine.

02/06 ore 18,30 Parco delle Albere – Trento

I papà si raccontano

Due coppie di papà si confrontano, tra attesa e realtà, tra aspettative e sorrisi, tra preparativi e pannolini da cambiare… E attorno, la disumanizzazione e la strumentalizzazione di un atto così umano: essere genitori.

03/06 ore 15,00 concentramento Piazza Dante – Trento

Dolomiti Pride 2023

Il Dolomiti Pride è una grande manifestazione per l’orgoglio delle persone gay, lesbiche, bisessuali, transgender, asessuali, intersessuali e queer, che insieme celebrano la diversità e la libertà di essere se stess*.

Gli eventi della Festa delle Famiglie 2023 sono in collaborazione con

Dolomiti Pride 2023

Mutternacht

OEW – Organizzazione per un mondo solidale

Rete Re.A.Dy. del Comune di Trento

L’associazione:

Famiglie Arcobaleno è nata nel 2005 e si batte da sempre, con un costante lavoro sociale, culturale e politico, per scardinare molti dei pregiudizi rispetto alla genitorialità LGBTQI+.

La Festa delle Famiglie è anche un’occasione per ricordare a tutte e tutti i diritti dei nostri figli e delle nostre figlie a non avere un “genitore fantasma”. Un genitore che per lo Stato non esiste e che lo Stato non riconosce, ma che invece è reale e concreto nelle vite dei nostri figli e le nostre figlie ogni giorno.