FAILONI (CONSIGLIERE PAT) * CORRIDOIO EST: «IL “PARTITO DEI NO” CONTINUA A PARALIZZARE I LAVORI DELL’AULA, PER OPPORSI ALL’ALLARGAMENTO»

14.43 - sabato 12 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Prosegue l’ostruzionismo della minoranza in Consiglio provinciale a Trento. Il “Partito dei no” continua infatti a paralizzare i lavori dell’aula per opporsi all’allargamento del Corridoio Est, una semplice variante urbanistica del PUP e non un progetto vero e proprio…

Care opposizioni, bloccare sul nascere qualsiasi progetto di fattibilità della Valdastico non è una vittoria della democrazia di cui gioire, anzi.

Roberto Failoni

Consiglio Provincia autonoma Trento – (Gruppo Lega)