FAILONI ASSESSORE PAT * TRENTINO – GIORNATA AUTONOMIA: «HA RADICI PROFONDE, NASCE DA UNA STORIA MILLENARIA DI AUTOGOVERNO»

Oggi, 5 settembre, celebriamo la Giornata dell’Autonomia: una data che ricorda la firma dell’accordo tra Alcide de Gasperi e Karl Gruber nel 1946, fondamentale per la nascita dell’Autonomia della nostra terra.

In questa ricorrenza il Trentino si riempie di energia, orgoglio e prospettiva. L’Autonomia ha radici profonde e nasce da una storia millenaria di autogoverno. Ogni iniziativa non è solo memoria ma slancio verso il futuro: celebriamo l’Autonomia come conquista collettiva, testimonianza viva del coraggio e della visione che hanno trasformato la nostra comunità in un laboratorio di civiltà e partecipazione.

L’Autonomia non è un traguardo statico, ma un cammino continuo di responsabilità dove ognuno di noi è protagonista attivo nel costruire il futuro del nostro territorio, con rispetto per la storia e visione per le nuove generazioni! Buona giornata dell’autonomia a tutti.