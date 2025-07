FAILONI (ASSESSORE PAT) * PRO LOCO: «AUMENTA IL SOSTEGNO PER I GRANDI EVENTI SOVRALOCALI, LE NUOVE REGOLE VALGONO GIÀ PER IL 2025»

19.22 - domenica 27 luglio 2025

Una grande novità nel sostegno alle Pro Loco trentine. Grazie all’approvazione della delibera di Giunta della Provincia autonoma di Trento dello scorso venerdì, da oggi i grandi eventi sovralocali organizzati dalle Pro Loco potranno beneficiare di contributi provinciali maggiori.

Le manifestazioni sovralocali sono quelle iniziative che coinvolgono diversi territori e valorizzano le ricchezze naturali, culturali e storiche del Trentino, generando un indotto significativo grazie a una partecipazione che va ben oltre il singolo comune.

Le nuove regole valgono già per il 2025: entro il 20 agosto le Pro Loco che organizzano questi grandi eventi potranno integrare le domande già presentante con la specifica della manifestazione sovralocale.

Questa novità rappresenta un passo fondamentale per valorizzare iniziative che non solo animano le nostre comunità, ma attraggono turisti anche da fuori territorio provinciale e promuovono il Trentino come meta di eccellenza per eventi culturali, enogastronomici e di intrattenimento.

Il nostro impegno è quello di continuare a sostenere chi, con passione e volontariato, contribuisce a mantenere vive le tradizioni, a promuovere il territorio e a rafforzare l’immagine turistica del Trentino.

Roberto Failoni

Assessore Artigianato – Commercio – Turismo – Foreste caccia pesca – Provincia autonoma Trento