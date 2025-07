FAILONI – ASSESSORE PAT * ORSA JJ4: “SPEDITA IN GERMANIA, QUESTA SERA”

20.36 - sabato 19 luglio 2025

Nella serata di oggi l’orsa JJ4 ha lasciato il Casteller: missione compiuta. È in corso il trasferimento verso la Germania, dove sarà collocata in una struttura attrezzata, a totale carico della fondazione tedesca che gestisce il parco della Foresta Nera.

Al Casteller ora resta un solo orso, M49. Si chiude così un percorso avviato tempo fa dalla Provincia. L’obiettivo è quello di riportare il Casteller alla sua funzione iniziale: luogo per animali selvatici feriti o in difficoltà, non per la detenzione permanente di orsi problematici.

Ho informato poco fa la famiglia Papi. Come da impegno, la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle decisioni prese restano la nostra priorità.