FAILONI – ASSESSORE PAT * FUNIVIA MONTE BONDONE: «COLLEGHIAMO TRENTO ALLA SUA MONTAGNA, UN’INFRASTRUTTURA CHE MIGLIORERÀ LA QUALITÀ DELLA VITA»

18.53 - giovedì 4 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Colleghiamo Trento alla sua montagna. Prosegue con convinzione il nostro impegno per la realizzazione della funivia Trento – Monte Bondone! Si tratta di un passo fondamentale per il futuro della mobilità di Trento e della sua montagna, un’infrastruttura che migliorerà la qualità della vita e offrirà nuove opportunità a residenti, visitatori e operatori del territorio.

Ieri sera ho partecipato all’assemblea pubblica organizzata dalla Circoscrizione di Sardagna insieme al Comune di Trento. Come Provincia abbiamo fornito informazioni sullo stato dell’arte e soprattutto abbiamo ascoltato le proposte e i suggerimenti della cittadinanza di Sardagna.

Durante il confronto ho voluto ribadire la decisione della Provincia di procedere con la realizzazione dell’intero collegamento Trento-Monte Bondone, confermando la presenza a bilancio di 96 milioni di euro. Di questi 37,5 milioni provengono dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, guidato da Matteo Salvini, per il tratto Trento-Sardagna

Ora il nostro percorso continua con chiarezza d’intenti e determinazione: la Provincia conferma il proprio impegno per la realizzazione dell’intera opera. Le basi concrete ci sono: finanziamenti, progettazione e confronto costante. Vogliamo trasformare questa grande opera in una realtà concreta e innovativa, al servizio di Trento, del Bondone e dell’intera comunità trentina!