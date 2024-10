FAILONI – ASSESSORE PAT * CONSIGLIO PROVINCIALE, «OSTRUZIONISMO PER VARIANTE PUP, COSÌ NON SI PUÒ ANDARE AVANTI»

17.27 - mercoledì 2 ottobre 2024

OSTRUZIONISMO IN CONSIGLIO PROVINCIALE: COSÌ NON SI PUÒ ANDARE AVANTI

Più di 1.300 ordini del giorno depositati dalla minoranza (pari a giorni e giorni di discussione) per bloccare la variante al PUP per l’allargamento del corridoio est, un numero esorbitante che attesta – anche su questo tema – la volontà dell’opposizione di fare puro ostruzionismo.

Inevitabile il rinvio della discussione su questo disegno di legge e la certificazione di un nulla di fatto anche per questa seduta di Consiglio provinciale di Trento. Così non si può andare avanti: con il Regolamento del Consiglio provinciale attuale se una sparuta minoranza non vuole far approvare una legge questa non si approverà mai. In democrazia tutto ciò non è tollerabile. Con il «partito dei NO» il Trentino rimarrà fermo per sempre.