FAILONI (ASSESSORE PAT) BOSTRICO: «L’EPIDEMIA È IN FASE DISCENDENTE, MA RIMANE L’ALLERTA / 34 I COMUNI CHE PASSANO A “RISCHIO BASSO”»

Il picco dell’epidemia di bostrico in Trentino è alle spalle, ma prosegue il monitoraggio e la messa in campo di misure di contenimento. Quest’oggi in Giunta provinciale ho portato la delibera di aggiornamento del cosiddetto «Piano Bostrico».

La popolazione di bostrico in Trentino è scesa notevolmente sotto i livelli degli anni scorsi – nell’insieme il volume dei danni segnalati si è ridotto da 1,5 milioni di metri cubi nel 2022-2023 ai circa 0,6 del 2023-2024 – e questo fa ben sperare in una chiusura dell’emergenza nel giro di un paio d’anni, ma è presto per cantar vittoria, sono infatti diversi i fattori che possono influire sull’evoluzione del fenomeno, d’altra parte il rischio rimane elevato in 107 dei 442 catasti che compongono la provincia di Trento.

Attraverso il Piano sono stati aggiornati i criteri – corroborati da dati scientifici e basati sull’intensità del danno ad ettaro rapportato alla superficie di bosco – per la ridefinizione delle aree a rischio basso, medio ed alto. Classificazioni in base alle quali vengono consentite o sospese per il prossimo anno le operazioni di taglio nei boschi a prevalenza di abete rosso, la specie più colpita dal coleottero. Nei comuni catastali che ritornano a rischio basso si potranno riprendere le operazioni di taglio, si tratta di una prima risposta alle richieste di un ritorno alla normalità da parte di proprietari e imprese boschive.

La nuova classificazione vede passare “a rischio basso” (in bianco sulla mappa) 34 comuni catastali; quelli che passano “a rischio medio” sono 16 (giallo) e infine passano “a rischio elevato” (rosso) 27 comuni catastali. La maggior concentrazione delle aree ad elevato rischio della pullulazione – ossia della diffusione – del bostrico è concentrata nel Trentino orientale: il più colpito da Vaia nel 2018. Intanto lo sguardo è proiettato verso il ripristino, con le attività di rimboschimento al ritmo di 450mila piantine all’anno.

Roberto Failoni

Assessore Provincia autonoma Trento

In dettaglio ecco l’elenco dei 34 comuni catastali che passano a rischio basso e che pertanto vedono venir meno la sospensione delle nuove autorizzazioni di taglio in aree con presenza di abete rosso:

Da rischio elevato a basso: ALBIANO, LAVARONE, BRENTONICO, BREZ, SOPRAMONTE, CASTELFONDO, TERRAGNOLO, TIARNO DI SOPRA, ROMARZOLLO, STORO, RONCONE.

Da rischio medio a basso: ZUCLO II, BONDO, BLEGGIO SUPERIORE, SMARANO, VILLE DEL MONTE, TRES, BONDONE STORO, FIAVÈ, VALDA, FONDO, VIGOLO VATTARO, COREDO II, ZUCLO I, CASTELNUOVO, BERSONE, BLEGGIO INFERIORE, AMBLAR, SFRUZ, BESENELLO, BOLBENO, DORSINO, CELENTINO, STRADA II.