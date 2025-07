FAILONI (ASSESSORE PAT) * BANDO IMPRESE BOSCHIVE: «FINANZIATE TUTTE LE DOMANDE AMMESSE»

17.20 - venerdì 25 luglio 2025

Una notizia importante per la filiera forestale in Trentino! Su mia proposta, la Giunta Provinciale ha deciso di rafforzare il bando PSP SRD15 con altri 1,8 milioni di euro, arrivando così a 2,8 milioni di euro complessivi. Questo ci permetterà di dire con orgoglio che ogni richiesta ammissibile presentata entro il 30 aprile è stata accolta e finanziata!

Cosa significa questo per il territorio? Modernizziamo le attrezzature per la coltivazione, il taglio, l’allestimento e l’esbosco, ma anche per la trasformazione e la commercializzazione del legno, risorsa preziosa per il Trentino

.

Sosteniamo imprese forestali, creando nuovi posti di lavoro e nuova energia per la nostra economia. Tuteliamo l’ambiente e valorizziamo la cura del territorio! Il contributo copre fino al 40% della spesa ammessa (max 250.000 € a beneficiario).

Roberto Failoni

Assessore Artigianato – Commercio – Turismo – Foreste caccia pesca – Provincia autonoma Trento