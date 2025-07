FAILONI (ASSESSORE PAT) * ACCOMPAGNATORI DI MEDIA MONTAGNA: «QUESTA PROFESSIONE GARANTISCE 500 ORE DI FORMAZIONE, ESAMI ABILITANTI ED ISCRIZIONE ALL’ELENCO DELLE GUIDE ALPINE»

17.53 - martedì 22 luglio 2025

Voglio ribadire quanto sia importante per la Provincia autonoma di Trento tutelare la figura professionale dell’accompagnatore di media montagna. Questa professione, regolamentata dall’articolo 16-bis della legge provinciale n. 20/1993, garantisce formazione di qualità (circa 500 ore), esami abilitanti e iscrizione ufficiale all’elenco provinciale delle guide alpine. Solo in questo modo possiamo assicurare la massima sicurezza per chi frequenta i nostri meravigliosi sentieri e valorizzare davvero il Trentino.

La normativa provinciale, perfettamente in linea con la legge statale n. 6/1989, distingue chiaramente tra professioni riconosciute e attività prive di abilitazione: la guida ambientale escursionistica, infatti, non è una figura regolamentata in Trentino e l’iscrizione negli elenchi previsti dalla legge n. 4/2013 non consente l’attività di accompagnamento nella nostra provincia.

Continueremo a investire sulle professionalità migliori per offrire esperienze autentiche e sicure a chi ama la montagna trentina. Tuteliamo il nostro turismo valorizzando chi lavora con passione e competenza!