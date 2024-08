FAI – FONDO AMBIENTE ITALIANO * VACANZE IN TRENTINO: «TANTE LE PROPOSTE AL CASTELLO DI AVIO, IL 17 AGOSTO CENA MEDIEVALE»

17.51 - martedì 13 agosto 2024

Aperture quotidiane dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso ore 17), Audioguida compresa nel biglietto e speciale Caccia al tesoro per bambini disponibile in qualsiasi orario: La settimana di Ferragosto al FAI – castello di Avio diventa ancora più speciale con proposte e curiosità edicate a grandi e piccini.

Giovedì 15 agosto il Castello è aperto con visite guidate ad orario fisso (ore 11, 14 e 16). Consigliata la prenotazione sul sito www.castellodiavio.it. In tema di visita en plein air va ricordata la possibilità di picnic negli spazi verdi del castello.

E in tema di golosità va segnalato l’appuntamento di Sabato 17 agosto con la Cena Medievale al Castello di Avio preparata dalla Locanda al Castello di Avio. Il programma prevede una visita guidata dedicata ai partecipati a cui seguirà una cena con menù rigorosamente medievale. È possibile prenotare al numero telefono +39.340.5598304.

Domenica 18 agosto andrà in scena il terzo appuntamento mensile diTi Racconto il Castello: il Medioevo con giochi, Caccia al Tesoro e visite guidate per i più piccoli dentro le mura del maniero. È possibile prenotare il pranzo presso Locanda al Castello, tel. +39.340.5598304.

FAI – CASTELLO DI AVIO è caratterizzato da un maestoso circuito di torri e mura merlate in un complesso fortilizio concepito per il controllo strategico della valle dell’Adige, ma anche scrigno di un rigoglioso giardino e di preziosi e vivaci cicli pittorici “giotteschi” dedicati all’amore e alla guerra. Domina la Vallagarina e quella che fu una delle principali vie di comunicazione tra il Mediterraneo e l’Europa settentrionale: l’antica via Claudia Augusta, che attraversa la valle dal 15 a.C.

Dentro le mura le vie sono delimitate da muri, terrazzamenti, passaggi coperti e torri aperte; le porte, le mura e gli interni sono illuminati da notevoli affreschi. Attorno al potente mastio, risalente all’XI secolo, si trovano numerosi edifici tra cui la Casa delle Guardie, la Cappella, il Palazzo Baronale e la Casa d’Amore all’ultimo piano del mastio, tutti quanti affrescati.

Nel 1977 Emanuela Castelbarco Pindemonte Rezzonico, Duchessa d’Acquarone, nipote di Arturo Toscanini e nuora del Duca Pietro d’Acquarone, donò al FAI il Castello di Avio e la fondazione iniziò subito a intervenire con lavori di restauro e recupero.

Il Castello di Avio si trova a pochi chilometri dall’uscita A22 di Ala-Avio ed è raggiungibile:

Auto: Autostrada del Brennero A22, uscita casello di Ala-Avio, tra Verona e Trento, poi seguire le indicazioni.

Treno: Linea Verona – Brennero, Stazione di Avio (circa 2,5 km).

Pullman: Da Trento e Rovereto fermata Sabbionara d’Avio (circa 1 km).