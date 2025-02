FAI CONFTRASPORTO E CONFCOMMERCIO * INTERPORTO TRENTO – CARBURANTE ECODIESEL HVO: PELLEGRINI, «SCELTA STRATEGICA, SIA IN FUNZIONE AMBIENTALE CHE AZIENDALE»

17.47 - venerdì 21 febbraio 2025

Consorzio Unione Trasporti ha allestito all’Interporto di Trento per i propri associati il servizio di carburante Ecodiesel HVO. Pellegrini: «Scelta strategica sia in funzione ambientale che aziendale».

Il Consorzio Unione Trasporti, realtà consortile interna a Confcommercio Trentino, da 10 anni attivo all’interporto di Trento con un distributore di carburante per i propri associati che rifornisce aziende di autotrasporto sia in ambito provinciale che regionale di combustibile tradizionale, ha inserito il nuovo servizio di distribuzione di bio combustibile HVO ecodiesel.

L’HVO diesel, un biocarburante di nuova generazione, è un prodotto che segna una vera e propria svolta storica nel settore dei combustibili a basso impatto ambientale. Il biodiesel HVO, acronimo di Hydrogenated Vegetable Oil, è un combustibile di origine vegetale ottenuto esclusivamente da materie prime rinnovabili e già utilizzato con successo nel Nord Europa. Rispetto al gasolio tradizionale consente di ridurre le emissioni di CO2 dal 75 al 90%. Secondo uno studio di valutazione d’impatto della Commissione Europea i veicoli commerciali e i mezzi pesanti rimarranno con alimentazione a carburante tradizionale fino al 2030.

«In un momento storico – dichiara il presidente del Consorzio Unione Trasporti Andrea Pellegrini – in cui l’attenzione internazionale è particolarmente attenta alle soluzioni green, crediamo di svolgere un ruolo importante per le nostre imprese del settore autotrasporto pesante e non solo, che d’ora in poi possono utilizzare oltre al carburante tradizionale anche un’alternativa veramente ecologica. Abbiamo deciso di inserire l’HVO nel nostro impianto di carburante perché le esigenze dei nostri vettori e dei loro committenti si orientano verso questa direzione».

«Le sempre più stringenti normative – prosegue Pellegrini – e la necessità di certificazioni ESG ci ha portati in un’epoca in cui le aziende non possono più limitarsi a perseguire solo ed esclusivamente obiettivi di profitto: nel loro percorso devono tenere conto dei molteplici impatti che le loro attività hanno sul pianeta e sulla società. La certificazione ESG è uno strumento che permette alle aziende di dimostrare concretamente questo impegno nei confronti dei propri stakeholder: investitori, clienti, dipendenti e comunità locali e rappresenta una sorta di marchio di qualità che attesta la sensibilità dell’azienda ai principi ESG.

Questa certificazione offre numerosi vantaggi alle nostre imprese, ma soprattutto permette di distinguersi nel mercato e di costruire una reputazione basata su valori condivisi. Non dimentichiamo che attraverso ESG le aziende possono accedere più facilmente a finanziamenti green e attrarre investitori sempre più attenti alla sostenibilità. Anche noi vogliamo fare la nostra parte per l’ambiente e come categoria abbiamo a cuore il futuro ambientale per le nuove generazioni».