FACILE.IT * AUTO: «A LIVELLO NAZIONALE L’ETÀ MEDIA DEI VEICOLI È 12 ANNI E 2 MESI, IN TRENTINO-ALTO ADIGE 12 ANNI E 7 MESI»

09.58 - martedì 12 agosto 2025

2 anni e 7 mesi; secondo l’analisi* di Facile.it questa è l’età media delle auto che circolavano sulle strade del Trentino-Alto Adige a giugno 2025. L’anzianità dei veicoli risulta sempre più elevata tanto che l’età media del parco auto in Trentino-Alto Adige è aumentata del 5,3% in un solo anno. A livello nazionale l’età media è pari a 12 anni e 2 mesi.

A conferma di quanto le vetture della regione siano anziane, dallo studio è emerso che a giugno 2025, tra chi in Trentino-Alto Adige ha scelto una garanzia accessoria in fase di sottoscrizione della polizza Rc, ben il 43,3% ha optato per l’assistenza stradale; a settembre 2024 l’incidenza di questa copertura facoltativa era pari al 39%.

Rc auto

Da un’analisi di Facile.it si scopre che c’è una stretta correlazione tra età media del veicolo e costo dell’assicurazione Rc Auto; avere una vettura vecchia, quindi, non incide solo sulla sicurezza dei passeggeri e sulla sostenibilità ambientale, ma anche sul premio medio da pagare. Per dimostrare questo legame Facile.it ha preso in considerazione il profilo di un assicurato** e ha calcolato – a parità di condizioni – quanto varia la tariffa Rc Auto con l’anzianità del veicolo.

Con un’età di 10 anni il premio medio da pagare per la polizza è di circa 359 euro, valore che sale a 368 euro se il veicolo ha 12 anni e raggiunge addirittura i 421 euro in corrispondenza di un’anzianità di 14 anni; una differenza del 17% in appena 4 anni