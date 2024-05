EVERNESS * CAMPIONATI EUROPEI CALCIO 2024: CAROLLO, « “SARÀ PERCHÉ TI AMO”, ENTUSIASTI CHE IL BRANO SIA STATO INCLUSO NELLA PLAYLIST UFFICIALE »

12.29 - sabato 11 maggio 2024

DJ Redblack (Agostino Carollo) nella playlist ufficiale dei Campionati Europei di Calcio 2024!. È con grande entusiasmo che annunciamo l’inclusione del brano “Sarà Perché Ti Amo (Stereoact Remix)” di DJ Redblack, nome d’arte del talentuoso musicista trentino Agostino Carollo, nella playlist ufficiale su Spotify dei Campionati Europei di Calcio 2024.

La decisione della UEFA di includere questa iconica canzone nella colonna sonora del torneo più prestigioso del continente celebra non solo la diversità culturale europea, ma evidenzia anche il connubio unico tra la passione per il calcio e la musica che accomuna milioni di persone in tutto il mondo.

“La musica ha il potere di unire le persone attraverso le emozioni, così come lo sport,” ha dichiarato Agostino Carollo. Siamo entusiasti che “Sarà Perché Ti Amo” sia stata inclusa nella playlist ufficiale, perché è un brano che incarna perfettamente la gioia e l’energia che accompagnano questo evento sportivo così importante.”

La canzone, con la sua melodia contagiosa e i testi che celebrano il sentimento dell’amore, si unisce a una selezione di brani di grandi artisti della musica internazionale come David Guetta, Meduza, One Republic, Queen, etc… che sono stati scelti per accompagnare e amplificare l’atmosfera dei Campionati Europei di Calcio 2024.

“Essere parte di un evento così significativo è un onore,” ha aggiunto DJ Redblack. “Spero che la mia musica possa contribuire a rendere ancora più memorabile questa edizione dei Campionati Europei di Calcio, unendo le persone attraverso la gioia della musica e dello sport.”

La playlist ufficiale dei Campionati Europei di Calcio 2024, che include “Sarà Perché Ti Amo” di DJ Redblack al n. 15, si intitola “UEFA EURO 2024 Official Playlist” ed è disponibile su Spotify per accompagnare i tifosi in ogni momento della loro avventura calcistica.

Link alla UEFA EURO 2024 Official Playlist

DJ REDBLACK: https://linktr.ee/djredblack