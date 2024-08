EVERNESS – AGOSTINO CAROLLO * “TO THE CLUB“: «“BEATPORT TOP 100 GLOBAL CHART“, IL NUOVO SINGOLO SALE ALLA VENTESIMA POSIZIONE»

09.09 - giovedì 29 agosto 2024

Spankox (Agostino Carollo) con “To The Club” fa ballare il mondo e sale al n. 20 della prestigiosa Beatport Top 100 Global Chart

Il nuovo brano “To The Club”, frutto della straordinaria collaborazione tra Spankox, alias Agostino Carollo, e il DJ/produttore americano vincitore di un Grammy CID, ha raggiunto la posizione n. 20 della prestigiosa Beatport Top 100 Global Chart, la più importante classifica mondiale della musica elettronica, che comprende tutti i generi.

“To The Club” si afferma dunque come uno dei successi più inarrestabili della scena musicale elettronica attuale. Questo risultato straordinario sottolinea ancora una volta l’abilità di Spankox e CID nel creare tracce che risuonano con il pubblico globale, facendo ballare migliaia di persone nelle discoteche e nei festival musicali di tutto il mondo.

Il nuovo singolo, pubblicato dalla prestigiosa casa discografica Armada Music, è una moderna rielaborazione del classico brano di Spankox “To The Club,” ricaricato con un’energia nuova e travolgente. Questa nuova versione, caratterizzata da un groove incalzante e dall’inconfondibile voce, rappresenta una perfetta fusione tra le influenze di entrambi gli artisti, rendendola irresistibile per i frequentatori delle discoteche. Grazie a questa collaborazione, il brano sta infiammando le piste da ballo a livello globale, attirando folle di appassionati nei club di tutto il mondo. La hanno già suonato grandi artisti come Martin Garrix, Fisher, Bob Sinclar, Adam Beyer, Claptone e moltissimi altri.

Insieme, Spankox e CID hanno creato una traccia che non solo ha scalato le classifiche, ma ha anche consolidato la posizione di entrambi come figure di spicco nella scena elettronica internazionale.

Con milioni di persone che ballano al ritmo di questa traccia, il successo di Spankox e CID continua a crescere, portando la loro musica a nuovi livelli di fama e riconoscimento.

Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e non perdete l’occasione di ascoltare il brano che sta facendo scatenare le piste da ballo in tutto il mondo.

Ascolta il brano: https://armada.lnk.to/TotheClub

Seguite Spankox e CID sui social media per tutte le novità

http://linktr.ee/spankox

https://linktr.ee/cidmusic

Link alla classifica BEATPORT TOP 100