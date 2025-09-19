“EUROPEAN CREATIVE CONTEST 2025“ * MUSICA: «CONCLUSO IL CONCORSO INTERNAZIONALE COMPOSIZIONE DI COMPOSIZIONE, TRA TALENTO ED ORIGINALITÀ» (NOMI PREMIATI)

12.23 - venerdì 19 settembre 2025

European Creative Contest 2025, un trionfo di Talento e Creatività. Si è conclusa ieri con successo presso la sala degli Affreschi della Biblioteca Comunale di Trento, l’edizione 2025 dell’ European Creative Contest, il prestigioso concorso internazionale di composizione che ha celebrato il talento e l’originalità di giovani compositori da tutto il mondo. Un’iniziativa che si conferma ancora una volta un punto di riferimento nel panorama musicale internazionale.

La giuria, composta da Maestri di altissimo livello come Dariusz Zimnicki, Marco Delisi, Alessandro Tirotta, Gianfranco Lupidii e Roberto Gianola, ha avuto il difficile compito di valutare le numerose opere pervenute, premiando l’eccellenza in diverse categorie.

I premiati per ogni sezione

Nella sezione Piano, la giuria ha assegnato il primo premio a Andrea Ruocco (Italia) per la sua opera, “Invenzione n.12”. Al secondo posto si è classificata Erin Busch (USA) con “Dreamwaking”, mentre il terzo posto è andato a Joel J. Diaz (Cuba) per “The Green City”.

La sezione Coro ha visto trionfare Sofiia Lozina (Ucraina) con l’opera “The Story with Blud”, che si è aggiudicata il primo premio.

Infine, nella sezione Musica da Camera, il primo premio è stato conferito a Tommaso D’Agostini (Italia) per “Impressioni da giardini diversi”. La giuria ha assegnato un ex aequo per il secondo premio, che è andato a Claire Stephenson (Regno Unito) con “Cloudland” e ad Andrea Montalbano (Italia) con “Concordia”. Il terzo posto è stato assegnato a Samuele Degl’Innocenti (Italia) per “Anacyclosys”.

Il Premio del Pubblico

Un premio speciale, lo Young Creative Contest, è stato conferito dal pubblico. L’opera “The Story with Blud” di Sofiia Lozina (Ucraina) è stata la composizione che ha conquistato il cuore della giuria popolare, che ha visto la partecipazione attiva degli studenti del Liceo Prati, dell’Istituto Comprensivo di Fondo-Revò e del Liceo Bonporti.

La presidente Ivana Francisci ha commentato l’esito del concorso con queste parole: “Questo concorso non è solo una competizione, ma una celebrazione del potere universale della musica di unire le persone, in una città cosmopolita come Trento, e ispirare nuove generazioni di artisti. Siamo orgogliosi del talento e della passione dimostrati da tutti i partecipanti, e auguriamo loro un futuro brillante nel mondo della musica.”

Ringraziamenti

Nel 2025 l’associazione è stata ammessa al Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) del Ministero della Cultura – Art. 24, come realtà di produzione musicale di rilievo nazionale.

Un risultato che non sarebbe stato possibile senza il sostegno costante di enti pubblici e privati che negli anni hanno creduto e continuano a credere nel progetto: il Ministero della Cultura, la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, l’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino, il Comune di Trento, Eco-Eventi Trentino, la Fondazione Tommasini Bisia e il Rotary Club Trento.

Un particolare ringraziamento alla Biblioteca Comunale di Trento e al suo staff, per la preziosa collaborazione e l’ospitalità nella prestigiosa Sala degli Affreschi, che ha dato ulteriore valore e solennità all’evento.