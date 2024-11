EURICSE E UNITRENTO * 29MO MASTER GESTIONE IMPRESE SOCIALI: «ISCRIZIONI APERTE 2025, CON DIDATTICA ON-LINE E “FORMULA WEEKEND”»

12.31 - lunedì 11 novembre 2024

29° Master in Gestione di Imprese Sociali. Didattica online e “formula weekend”. Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al 29° Master in Gestione di Imprese Sociali (Master GIS), organizzato da Euricse e dall’Università di Trento. Un percorso formativo altamente qualificato, che offre una formazione innovativa e flessibile per “i futuri manager delle imprese sociali”, rivolgendosi a laureati, operatori di cooperative e professionisti di diverse discipline. La nuova edizione, dal 7 marzo 2025 al 28 febbraio 2026, si distingue per la flessibilità della didattica online e le lezioni durante il weekend, così da permettere ai lavoratori di mantenere la propria occupazione senza la necessità di spostarsi a Trento. Iscrizioni aperte fino al 7 marzo 2025.

Il Master GIS è attualmente considerato un’ottima opportunità formativa e rappresenta un solido punto di partenza per avviare una carriera di successo nel settore delle organizzazioni non profit e delle imprese sociali.

L’iniziativa congiunta di Euricse e dell’Università di Trento, sostenuta dai Dipartimenti di Economia e Management, Sociologia e Ricerca Sociale, e Giurisprudenza, costituisce il corso di formazione annuale nel settore non profit più longevo in Italia. Dal 1995, oltre 400 professionisti hanno completato con successo il prestigioso Master, con il 90% di loro che ha trovato un impiego in linea con il proprio profilo formativo entro sei/dodici mesi dalla conclusione del corso. Inoltre, il 58% di coloro che sono stati assunti lavora ancora nell’organizzazione presso cui hanno svolto lo stage.

Le principali novità dell’edizione 2025

1. Inclusività e crescita: la 29ª edizione si rivolge ad una vasta audience, includendo giovani laureati, operatori di cooperative, enti del terzo settore, associazioni e lavoratori provenienti da settori pubblici o privati.

2. Formula innovativa: la modalità di insegnamento permette la conciliazione tra formazione e lavoro, con lezioni online il venerdì pomeriggio e sabato mattina, affiancate da incontri in presenza a Trento durante il venerdì e il sabato mattina. Questa formula è stata pensata per permettere di lavorare mentre si investe nella propria formazione, senza dover rinunciare al proprio impiego e senza doversi trasferire a Trento.

3. Borse di studio: Euricse mette a disposizione una borsa di studio in memoria del prof. Carlo Borzaga, rinomato studioso della cooperazione e del Terzo Settore. La borsa, a copertura dell’intera quota di iscrizione, è assegnata al primo classificato under 35 nella graduatoria di selezione e di pari importo della quota di iscrizione.

4. Comunità di pratica: Approccio intergenerazionale che favorisce l’apprendimento continuo e la crescita professionale, trasformando le conoscenze individuali in sapere condiviso. Questo approccio non solo migliora le competenze pratiche dei partecipanti, ma stimola l’ideazione di progetti e di soluzioni innovative per affrontare le sfide delle imprese sociali.

5. Opportunità per tutti: è possibile frequentare il Master anche in qualità di Uditori. Questo permette di iscriversi al Master anche a coloro che non siano in possesso di una laurea triennale e non li vincola né alla frequenza minima né al periodo di project work, riconoscendo un attestato di frequenza relativamente ai moduli effettivamente uditi. Inoltre, per le cooperative iscritte a Fon.Coop è possibile usufruire dei relativi fondi per coprire la formazione di un proprio collaboratore.

6. Stage o project Work: al termine del percorso, i partecipanti avranno l’opportunità di consolidare le proprie competenze attraverso uno stage o un project work della durata di tre mesi, presso l’attuale luogo di impiego o presso organizzazioni del terzo settore in Italia ed Europa. Euricse mette a disposizione la propria fitta rete di organizzazioni su tutto il territorio italiano, in modo da venire incontro alle esigenze e aspettative di ogni singolo corsista.

Il lavoro dopo il Master GIS:

Il programma formativo del Master GIS non solo fornisce competenze avanzate, ma sostiene la costruzione di carriere appaganti e significative, dove l’expertise è messa al servizio della crescita sociale e dell’innovazione. I laureati occupano ruoli chiave in imprese sociali, consorzi, cooperative sociali, fondazioni, ONG e enti del terzo settore. Molti si distinguono come consulenti, offrendo il proprio know-how a organizzazioni private o pubbliche impegnate nello sviluppo delle imprese sociali e del settore non profit.

Le iscrizioni per la 29ª edizione del Master GIS sono aperte fino al 7 febbraio 2025, con tutte le informazioni disponibili nel bando di ammissione online, sul sito dell’Università di Trento e quello del Master GIS.

I Numeri del Master GIS:

• 20 docenti universitari e esperti del settore

• 400 partecipanti dal 1995 ad oggi

• 29 edizioni del Master, il più antico nel Terzo Settore

• 178 ore tra attività didattiche online e laboratori in presenza

• 350 ore di tirocinio o project work

• 90% tasso di placement entro 6-12 mesi dalla fine del Master

• 58% corsisti occupati presso la stessa organizzazione del tirocinio