EUCRAINA * SOLIDARIETÀ – OTTAVA MISSIONE DI SOCCORSO: KESSLER, «AIUTIAMO CHI RESISTE, SPERIAMO NEL VIAGGIO DEL PAPA A KYIV»

11.02 - giovedì 17 luglio 2025

EUcraina, ottava missione di soccorso con ambulanza e maschere antigas. Kessler: “Siamo europei che aiutano chi resiste per noi. Speriamo che il papa vada a Kyiv”.

“Trump se ne lava le mani, Putin bombarda quotidianamente le città ucraine e uccide migliaia di civili, è l’Europa che deve aiutare concretamente l’Ucraina a resistere. E noi di EUcraina, nel nostro piccolo, continuiamo ad aiutare la gente e i soccorritori con una nuova missione di solidarietà”. L’ottava missione dell’associazione nata a Trento subito dopo l’aggressione russa a Kyiv, nella primavera 2022. Giovanni Kessler, che ha recentemente partecipato alla Conferenza internazionale per la ricostruzione dell’Ucraina a Roma, è in viaggio per Odesa, città-hub che raggiungerà domani per smistare gli aiuti di EUcraina in diverse zone del Paese, anche vicino al fronte.

Il presidente di EUcraina accompagna un tir che porta in Ucraina un’ambulanza, un mezzo fuoristrada, generatori, power station e materiale salvavita per i soccorritori al fronte. E dozzine di maschere antigas, perché i russi usano gas proibiti. Un altro mezzo per i soccorritori era partito già una settimana fa. Caricati anche medicinali, attrezzi chirurgici e altro materiale per l’ospedale di Kherson. I volontari di EUcraina che cureranno la distribuzione dei beni, acquisteranno poi in Ucraina beni di prima necessità per gli sfollati. Tanti donatori privati, non solo in Trentino, oltre alla Provincia autonoma di Trento, hanno reso possibile questa nuova missione.

Una parte degli aiuti sarà destinata a una piccola comunità della regione di Kherson. “La prima volta Chornobaivka ci ha accolti con i boati dell’artiglieria e le vie vuote; la linea del fronte è a soli cinque chilometri. Questo piccolo sobborgo contava novemila abitanti prima dell’invasione su larga scala, che ne ha fatti fuggire almeno la metà. Si trova alle porte di Kherson, la più grande città occupata, poi liberata nel novembre del 2022, oggi martoriata dai droni e dagli obici russi che fanno fuoco dall’argine orientale del fiume Dnipro”.

Kessler conclude: “Se papa Leone accogliesse l’invito di Zelensky ad andare a Kyiv sarebbe un segnale straordinario per un popolo che da tre anni e mezzo resiste coraggiosamente, anche a nome nostro, per conto dell’Europa, alla prepotenza stragista di un dittatore”.