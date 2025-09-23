“ETIKA” * “SENTIERI“: «IL PERCORSO ARRIVA A ROVERETO, CON UN POMERIGGIO SPECIALE DEDICATO ALLA MOBILITÀ SOSTENIBILE (26/9)»

08.52 - martedì 23 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Rovereto, biciclettata accessibile tra inclusione, arte e gusto. L’iniziativa “I Sentieri di etika” fa tappa a Rovereto il pomeriggio di venerdì 26 settembre. Dopo le prime esperienze in Val di Fiemme, sul lago di Caldonazzo e nelle Giudicarie, il percorso de ‘I Sentieri di etika’ arriva a Rovereto con un pomeriggio speciale dedicato alla mobilità sostenibile, all’inclusione sociale e al piacere della condivisione.

Venerdì 26 settembre, dalle 14.30 alle 17.00, la cooperativa sociale Impronte propone una biciclettata accessibile, aperta a tutti, con partenza dalla sede in via Domenico Udine 57. Il percorso si snoderà lungo la pista ciclabile cittadina con tre tappe significative:

• Officine 27, dove i partecipanti potranno sperimentare la serigrafia insieme a un gruppo di persone con disabilità;

• Casa Gialla, per scoprire la nuova Comunità Energetica Rinnovabile;

• Countryhouse Verso (via Valdirva 2, Rovereto), dove la giornata si concluderà con una degustazione di prodotti tipici locali accompagnati da racconti di accessibilità e inclusione.

All’iniziativa contribuiscono SAIT Coop e Cassa Rurale Alto Garda e Rovereto. Partecipano inoltre il M.A.R.T. – Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto e la cooperativa sociale Gruppo 78.

La biciclettata rappresenta un’occasione per vivere la città in modo nuovo, accessibile e sostenibile, mettendo in rete esperienze cooperative, realtà culturali e associative del territorio. È richiesto l’uso della propria bicicletta. L’appuntamento è gratuito. Per informazioni: www.etikaenergia.it/i-sentieri-di-etika

I Sentieri di etika

L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, è organizzata dalle cooperative sociali Oltre, Arché, Incontra, Impronte e CS4 insieme alle associazioni e agli enti culturali e sportivi locali, con il sostegno delle Famiglie Cooperative e delle Casse Rurali Trentine delle zone coinvolte. È promossa da etika, l’offerta luce e gas, conveniente, ecologica e solidale di Dolomiti Energia, ideata con il Gruppo cooperativo trentino (Federazione Trentina della Cooperazione, SAIT Coop, Casse Rurali Trentine, Consolida e La Rete).