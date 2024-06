“ÈSTEKA APS” * DANZA: «AL TEATRO ZANDONAI DI ROVERETO (TN) IL 30 GIUGNO LO SPETTACOLO IDEATO DA SABRINA BORZAGA»

08.19 - venerdì 28 giugno 2024

Si terrà il 30 giugno prossimo al Teatro Zandonai di Rovereto, la nuova produzione di Èsteka APS settore danza.

Uno spettacolo di danza, ideato da Sabrina Borzaga, con l’accompagnamento di musica dal vivo che, come si evince dal titolo “Pòlis”, legherà la Danza alle più belle città del Mondo.

L’energia e i ritmi incalzanti delle danze popolari come la tarantella tratta dal balletto “Napoli”, la famosa “Clog Dance” (danza degli zoccoli) estratta dal balletto “La Fille mal gardéé” accanto alle danze folkloristiche come la danza di carattere russo ungherese, la danza spagnola, vi accompagneranno in uno strepitoso viaggio nelle città più belle del mondo. La danza contemporanea, ponte comunicativo tra passato e futuro, un ideale frattale di dialogo tra nazioni che non necessita di interpreti. Il tutto interpretato da giovani talenti della danza accompagnati con formazione musicale dal vivo.

Anche quest’anno accanto ai giovani ballerini di Èsteka APS che si sono perfezionati nel corso di formazione Entolé Junior balleranno gli allievi di altre Scuole di Danza della Regione e del Nord Italia.

I ballerini saranno accompagnati con la musica dal vivo grazie all’apporto ormai consolidato di musicisti esperti nell’accompagnare il balletto: al violino Ivo Crepaldi e Andrea Leopardi, alla viola Alexander Monteverde, al violoncello Ivo Brigadoi, Damiano Grandesso e Massimiliano Girardi al Sax Soprano/Contralto, Stefano Papa al Sax Tenore, Giorgio Beberi Sax Baritono. Gli arrangiamenti musicali sono stati realizzati da Andrea Leopardi.

Questo Evento è stato realizzato grazie al sostegno della Provincia autonoma di Trento (Assessorato alla Cultura), della Regione autonoma Trentino/Alto Adige-Südtirol (Assessorato alle Attività di interesse regionale). Si ringraziano anche i partner privati dell’iniziativa Melinda® e Kiku Srl con la mela Isaaq®.