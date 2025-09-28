ENPA – TRENTINO * ORSI: «PRESENTATA DENUNCIA ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA, PER DUE ATTI DI BRACCONAGGIO»

13.03 - domenica 28 settembre 2025

L’Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali) presenta denuncia alla Procura della Repubblica per due atti di bracconaggio avvenuti a pochissimi giorni di distanza: nel primo caso si tratta di un’orsa adulta, uccisa a colpi di fucile a Caldes in bassa Val di Sole, nel secondo caso la vittima è un cucciolo, ucciso e scuoiato, la cui pelle è stata lasciata nel parco giochi dei bambini a Fondo in Val di Non. Nel caso del cucciolo scuoiato non si tratta “solo” di un piccolo animale ammazzato, ma siamo di fronte anche ad un atto gravissimo di intimidazione, che aveva come vittime il cucciolo di orso e i cuccioli umani che avrebbero dovuto subire il trauma dello sconvolgente ritrovamento, con la finalità di lanciare un’intimidazione ai genitori, a tutta la comunità.

Nel caso dell’orsa rinvenuta morta a Caldes i nostri sospetti hanno trovato conferma – l’orsa è stata vittima di un atto di bracconaggio – e ancora più fondamentale si rivela l’accesso agli atti fatto alla PAT per ottenere notizie più approfondite, come le modalità della sua uccisione, se era accompagnata da cuccioli che stava ancora allattando, dove si trovano ora i cuccioli e le loro condizioni, ecc. Una serie di domande cui ne aggiungiamo altre, dopo la conferma che è stata fucilata. Ad esempio: da che distanza le sono stati sparati i colpi, se da terra o dall’alto, e con quanti colpi è stata fucilata.

Assistiamo ormai da troppo tempo a reati indegni di un territorio che ci sembra di non riconoscere più: dove sono i Trentini per bene, che magari mugugnano, ma rispettano le leggi e che di questo rispetto ne fanno con orgoglio un segno distintivo? Di questi contrasti fra sensibilità, correttezza e competenze diverse ne è un segno chiaro la calendarizzazione a novembre davanti all’europarlamento, promossa dall’eurodeputata Cristina Guarda (che ringraziamo per il suo impegno costante in favore della biodiversità e dell’ambiente), della petizione sostenuta da alcune fra le maggiori associazioni protezioniste – fra cui l’ENPA – per contrastare l’assurda – dal punto di vista scientifico – legge con cui la PAT prevede di poter ammazzare fino a 8 orsi ogni anno.

Però conosciamo anche la riservatezza dei tanti Trentini, i più in realtà, che non urlano a favore di telecamera, non fomentano odio e paure immotivati, rispettano le leggi, rispettano gli animali e vogliono che la fauna, la biodiversità e il nostro meraviglioso ambiente siano rispettati e tutelati. A loro deve rispondere la PAT, la cui inerzia di fronte a questa emergenza ci fa chiedere, ancora una volta, che la gestione – poi, perché si devono “gestire” degli animali che la PAT ha volontariamente re-introdotto, con i quali è possibile convivere, con le opportune attenzioni? – degli orsi torni nell’alveo della Stato, anche perché dello Stato essi sono patrimonio indisponibile.

Per ENPA del Trentino, la presidente Ivana Sandri