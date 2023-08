ENAIP * FISICO VINCENZO SCHETTINI « INCONTRO CON GLI STUDENTI DEL TRENTINO, A TRENTO ALL’AUDITORIUM SANTA CHIARA (6/9 – 16.00)

15.37 - giovedì 24 agosto 2023

La grande sfida oggi è riorganizzare il ruolo della scuola. Passare dall’idea che sia prettamente uno spazio formativo a una visione di scuola come spazio per il cambiamento. ENAIP Trentino ha deciso di regalare agli studenti di tutte le scuole del Trentino la possibilità di interfacciarsi con questa nuova visione. Trascorreremo un pomeriggio in compagnia del professor Vincenzo Schettini autore del libro “La fisica che ci piace” per ripartire tutti insieme alla grande per questo nuovo anno scolastico!!

Vincenzo Schettini, fisico ed insegnante nonché grande divulgatore nel campo delle materie scientifiche (i suoi video sui social raggiungono anche 6 milioni di visualizzazioni) sarà a Trento, mercoledì 6 settembre, per iniziativa di Enaip Trentino. L’obiettivo è quello di promuovere un momento di empatia con un grande testimone della comunicazione scientifica e della divulgazione.

Schettini risponderà alle domande di Chiara Di Paola, giornalista e speaker radiofonica di radio Zai.net. Gli studenti che parteciperanno all’incontro, portando che sé il libro/best seller di Schettini “La fisica che ci piace”, potranno richiedere una dedica direttamente all’autore.

L’ingresso è libero ma è necessaria la prenotazione cliccando al sito enaiptrentino.it alla voce eventi, oppure: LINK

“Due milioni di persone che in tutta Italia seguono le lezioni di fisica dell’istrionico professor Vincenzo Schettini. Un fenomeno che è esploso in pochi anni, da quando nel 2017 Schettini, una laurea in Fisica, docente alle superiori, ha deciso di postare il suo primo video che è diventato virale. Ora è presente su tutti i canali: Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, e dopo l’uscita del libro La fisica che ci piace (Mondadori Electa), incontra i lettori di ogni età nelle librerie e nelle scuole riempiendo addirittura i palazzetti dello sport” (Fulvia Degl’Innocenti / Famiglia Cristiana).