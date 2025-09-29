ELEONORA ANGELI (CONSIGLIO PAT) * FESTA DI FORZA ITALIA – TELESE (BN): «TRE GIORNI IN CAMPANIA CON TAJANI E GASPARRI, DA TRENTO INSIEME A BONETTI E BERTOLDI»

08.12 - lunedì 29 settembre 2025

La consigliera provinciale Eleonora Angeli ha partecipato a Telese dal 26 al 28 settembre in Campania all’evento “Libertà” di Forza Italia assieme ai giovani forzisti trentini Matteo Bonetti, Responsabile regionale degli azzurri e Matteo Bertoldi, responsabile provinciale e consigliere circoscrizione San Giuseppe Santa Chiara.

Nel corso dell’importante manifestazione politica e’ stato presentato il nuovo “Manifesto della Libertà”, il faro valoriale e programmatico di Forza Italia.

Una tre giorni ricca di appuntamenti con una kermesse di qualificati ospiti nazionali della politica, dell’economia, della cultura, del sociale e dell’informazione che hanno declinato la libertà il principio forte di Forza Italia e diritto inalienabile, nei temi della giustizia, dello sviluppo economico e civile, nella cultura, nella sicurezza, nella sanità, nell’ innovazione, nelle iniziative di pace e dialogo internazionale.

La presenza del Commissario provinciale di Trento di Forza Italia Flavio Tosi ha consentito la presentazione della consigliera Eleonora Angeli al Ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio dei ministri nonche’ in particolare segretario nazionale Antonio Tajani con il quale la consigliera Angeli ha avuto la possibilità di condividere ragionamenti e riflessioni sul futuro di Forza Italia e sul posizionamento politico del più importante partito di centro moderato e popolare italiano, pilastro anche del Partito Popolare Europeo.

Oltre che con il segretario Tajani, che sta facendo un lavoro straordinario per il nostro Paese, Angeli ha potuto incontrare e consolidare i rapporti con Maurizio Gasparri capogruppo al Senato, Alessandro Cattaneo responsabile nazionale dei dipartimenti, confrontandosi con Raffaele Nevi, portavoce di sforza Italia e Segretario della Commissione Agricoltura alla Camera e con molto altri esponenti di Forza Italia, Ministri, Parlamentari e iscritti.

In particolare il Responsabile dei Dipartimenti di Forza Italia Cattaneo aveva già sostenuto la consigliera Angeli nella sua candidatura in Comune a Trento.

“Ho condiviso in queste tre intense giornate di incontri, d approfondimenti e di densi contenuti la declinazione dei valori del nuovo Manifesto della Libertà, in un partito che si rivolge a chi si riconosce nelle idee liberali, cristiane, popolari e riformiste, a chi vuole contribuire a portare nella politica italiana responsabilità, moderazione e competenza, serietà per il presente e speranze per il futuro. La cultura liberale che difende la libertà e l’autonomia, quella cristiana e popolare che afferma la sacralita’ della vita e quella riformista che spinge al progresso sociale, alla giustizia e alla dignità dell’uomo.

Un partito che crede e valorizza il merito e investe sulla nuova classe dirigente. Abbiamo bisogno di una postura politica che trovi il suo riferimento valoriale nelle migliori tradizioni politiche del nostro Paese, con un saldo ancoraggio anche alla dottrina sociale della Chiesa insieme con la cultura liberale e quella riformista, per rendere protagonista anche la componente cattolico popolare e dare alla politica una nuova energia positiva e responsabile che guardi al futuro del Paese.

Un partito che guarda al ceto medio e che lavora affinché moderazione, mediazione, cultura e formazione siano al centro dell’azione politica. Un partito che non grida e prende come riferimento i grandi cattolici popolari d democratici Sturzo e De Gasperi, non a caso inseriti nel pantheon dei grandi personaggi della Libertà ma anche due Papi “giganti” di fede e cultura come Giovanni Paolo Ii e Benedetto XVI.

Un partito che guarda come suo elemento distintivo alla sussidiarietà e alla tutela delle Autonomie come fattore di autogestione e libertà, dove la collaborazione e la condivisione con i corpi Intermedi della società siano basilari. Forza Italia sta al centro della politica e della società ma non un centro passivo ma un centro protagonista e dinamico, che rifiuta l’estremismo e il massimalismo. E che soprattutto ha come stella polare l’Europa, un’Eurooa finalmente protagonista come la voleva De Gasperi e non succube che ha ha necessità di rilanciare non solo le sue istituzioni ma soprattutto il suo orizzonte valoriale.

Per questo anche per la nostra Autonomia la grande sfida si giocherà non solo a livello nazionale ma soprattutto in Europa e Forza Italia nel Partito Popolare Europeo ha un ruolo determinante’’.