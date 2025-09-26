EDG SPETTACOLI * TRENTO – OKTOBERFEST: «MUSICA E TRADIZIONE, DOMENICA 28/9 LA FESTA DI UKRO 2025»

08.22 - venerdì 26 settembre 2025

Terzo fine settimana per la 13ª edizione dell’Oktoberfest di Trento, organizzata come di consueto da EDG Spettacoli. L’area San Vincenzo – Trentino Music Arena si è trasformata in un grande villaggio mitteleuropeo che, fino al 5 ottobre, accoglierà il pubblico con musica, piatti tipici, atmosfere bavaresi e nuove proposte dedicate ai più giovani.

I TRE SPAZI DELL’OKTOBERFEST

L’edizione 2024 si articola in tre aree principali:

• Festzelt Oktoberfest, il grande tendone bianco e blu che richiama le atmosfere della festa bavarese;

• Biergarten, con tavoli e panche all’aperto per vivere la convivialità in libertà;

• BOM.#cuoretrentino ARENA, la novità di quest’anno, pensata per chi vuole ballare e divertirsi fino a tarda notte.

IL PROGRAMMA DEL FINE SETTIMANA: LE FOLK OBERKRAINER LIVE BAND E LA BOM.ARENA

• Venerdì 26 settembre al Festzelt Oktoberfest, serata a tema bavarese con cena tipica e musica dal vivo: dalle ore 21.00 concerto della Tirock Band (Piana Rotaliana), a seguire dj set con Eddy DJ. Alla BOM.#cuoretrentino ARENA (apertura ore 22.00) show con NOISES – Format Party Trap.

• Sabato 27 settembre al Festzelt Oktoberfest, dalle ore 19.00 cena con piatti tipici tirolesi e trentini. Alle ore 21.00 concerto con i Fleimstaler (folk Oberkrainer Live Band della Val di Fiemme), a seguire Ago DJ. Alla BOM.#cuoretrentino ARENA (apertura ore 22.00) TEENS PARTY – Format Party Dream 2000.

• Domenica 28 settembre la grande festa di UKRO 2025. L’evento ospitato negli spazi di Oktoberfest celebra l’incontro tra comunità ucraina e italiana. Sono attesi oltre duemila partecipanti. Sarà possibile degustare i piatti della cucina tradizionale, il ricavato sarà devoluto a iniziative solidali. Alle 12:00 ci sarà l’apertura ufficiale del festival, alle 13:00 inizierà il concorso artistico nazionale, cuore pulsante dell’evento. Durante il festival i bambini potranno partecipare a laboratori di disegno e a giochi di magia, immersi in un clima di festa e convivialità.

OKTOBEFERSET TRENTO UN PONTE TRA CULTURE UN BRINDISI PER LA PACE

“L’Oktoberfest Trento non è solo una festa della tradizione e del gusto, ma un’occasione straordinaria di incontro tra culture, popoli e storie diverse che condividono radici comuni – afferma Enzo Di Gregorio di EDG Spettacoli. – In questo contesto di celebrazione mitteleuropea, dove la cultura trentina si fonde con quella bavarese in un clima di gioia e partecipazione, il richiamo alla pace e alla fratellanza assume un significato ancora più profondo. Eventi come questo dimostrano che anche attraverso la musica, la convivialità e lo spettacolo si può veicolare un messaggio di unità e rispetto reciproco.”

Così la presidente di Rasom, Stefania Shmits: “Ospitare UKRO a Trento significa accogliere un evento culturale di rilievo, che porterà in città centinaia di artisti e associazioni provenienti da tutta Italia, oltre a un vasto pubblico di visitatori. L’evento non sarà solo un’occasione per celebrare la cultura ucraina, ma anche un’opportunità per valorizzare il territorio trentino, promuovendo il dialogo interculturale e rafforzando i legami tra comunità diverse.”