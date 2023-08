EDG SPETTACOLI * “TRENTINO SPETTACOLO E MUSICA“: « APPUNTAMENTO ALLA MUSIC ARENA CON GIULIANO PALMA – LA SAD – DOLCENERA – FINLEY – BENJI – LE VIBRAZIONI (DAL 23 AL 26/8) »

14.36 - giovedì 10 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Aprono le prevendite per il nuovo Festival “Trentino Spettacolo e Musica”, organizzato alla Trentino Music Arena da mercoledì 23 a sabato 26 agosto. In concerto: Giuliano Palma, La Sad, Dolcenera, Finley, Benji, Shari, Shiva, Random, Rebel Rootz e tanti altri. Le Vibrazioni recuperano la data di luglio. Aprono le prevendite per il nuovo Festival “Trentino Spettacolo e Musica”, organizzato alla Trentino Music Arena da mercoledì 23 a sabato 26 agosto.

Attesi per mercoledì: Giuliano Palma, La Sad, Giacomo Turra & The Funky Minutes. Giovedì a salire sul palco saranno: Dolcenera, Finley con special guest Benji, Luca Lisbona. Venerdì sarà la volta di: Shari, Shiva, Random, Caffelatte, Finesse. Sabato si chiuderà con Le Vibrazioni che, come avevano promesso, recuperano la data di luglio saltata a causa dell’indisponibilità del cantante, e ancora Frequenze Italiane, Magenta 9 e i trentini Rebel Rootz.

Non mancheranno dj set e il servizio food & beverage attivo per tutta la durata degli eventi. Novità di questo format, incontri e workshop dedicati al mondo della musica, allo spettacolo e alla creatività.

Apertura cancelli alle 18.00. Prezzi biglietti di mercoledì e giovedì 7,50 euro; venerdì e sabato 10 euro. Prevendite aperte da stasera. Tutte le info sui canali social e web di “Trentino Spettacolo e Musica” (www.trentinospettacoloemusica.it).

Ad organizzare la manifestazione: EDG Spettacoli con la partecipazione di Centro Servizi culturali Santa Chiara, Trentino Marketing, Provincia autonoma di Trento, Trentino Eventi.