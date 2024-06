EDG SPETTACOLI – TRENTINO EVENTI * “ALBERE SUMMER FESTIVAL“: «CON TORNEI DI VOLLEY – MUSICA LIVE – CONCERTI (21-23/6)»

10.22 - mercoledì 19 giugno 2024

È tutto pronto per le ALBERE SUMMER FESTIVAL in programma da venerdì 21 giugno a domenica 23 giugno in piazza Donne Lavoratrici in occasione delle Feste Vigiliane.

Le Albere Summer Festival – organizzate da EDG Spettacoli e Trentino Eventi – saranno giornate di gioia e divertimento per bambini e famiglie durante tutta la giornata, la sera si trasformeranno in una grande discoteca all’aperto per ragazze e ragazzi con musica live, concerti e djset.

In programma per le famiglie tante attività al Villaggio Incantato, gli spettacoli di danza della NTA Dance School, sport e divertimento con i tornei green di volley in collaborazione con Acme Tridentum. Castelli, tappeti elastici, lego giganti, giochi di società e animazione saranno la gioia di grandi e piccini.

Tra le iniziative per ragazze e ragazzi: venerdì l’Aperitivo universitario, la musica anni ’90 e dj set; domenica i due imperdibili live: “If Sara Wakes Up” e il tributo ai Coldplay da parte di “Back to The Stars”.

Sabato speciale notte bianca con musica e concerti dal vivo. Attesi i Rebel Rootz e SEM91, seguiti dai vibranti DJ Set di Des3ett, Luisdemark e Eddyj.

La cucina tipica trentina: le Albere Summer Festival diventano anche un’occasione di convivialità tra divertimento e buon cibo. Da venerdì a domenica saranno presenti anche le casette food&dirink con: Salumeria Belli, Para Todos, La Tana dell’Orso, Urban Coffe Lab, Gelateria Peterle, Forst.

IL PROGRAMMA

VENERDI 21 GIUGNO Il primo giorno dell’Albere Summer Festival, sarà un’esplosione di gusto e musica. Si parte al pomeriggio (ore 17.00) con l’apertura della sezione Food & Beverage accompagnata da un Aperitivo universitario e un vibrante DJ Set curato da Alessandro Musacchia. La serata (dalle 21.00) si balla con il format LOVE GENERATION ‘90, un viaggio nostalgico attraverso i grandi classici degli anni ’90.

SABATO 22 GIUGNO: NOTTE BIANCA ALLE ALBERE Sabato si parte fin dal mattino (ore 10.00) con l’intrattenimento del Villaggio Incantato, i tappeti elastici e un emozionante torneo di Green Volley. Si pranza all’area Food & Beverage con i prodotti locali e del territorio. Nel pomeriggio (dalle 15.00) l’atmosfera si animerà con spettacoli di danza e musica per bambini a cura della NTA Dance School.

LA NOTTE BIANCA (dalle 21.30) sarà un’esplosione di musica e concerti dal vivo. Attesi i Rebel Rootz e SEM91, seguiti dai vibranti DJ Set di DES3ETT, LUISDEMARK e EDDYJ. I vocalist Sebastian e Gabriele Purin aggiungeranno un tocco unico a questa notte elettrizzante.

DOMENICA 23 GIUGNO Domenica, ultima giornata delle Albere Summer Festival, sarà, ancora una volta, all’insegna del divertimento per famiglie e appassionati di musica. La mattina (dalle 10.00), da non perdere, le attività per le famiglie al Villaggio Incantato. Al pomeriggio (dalle 15.00) la NTA Dance School regalerà ancora una volta spettacoli di danza e musica per il giovane pubblico, infondendo energia e gioia. La serata (dalle 18.00) si accende con il DJ set di EDDYJ, preparando il palco per due imperdibili live: “If Sara Wakes Up” e il tributo ai Coldplay da parte di “Back to The Stars”.

