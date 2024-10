“EDG SPETTACOLI“ * “OKTOBERFEST“: «TRENTINO MUSIC ARENA, DOMENICA LA GRANDE CHIUSURA CON “ARTICOLO 3INTINO“ E “BANDA DI LAVIS“ (6/10)»

15.30 - giovedì 3 ottobre 2024

Ultimo weekend per la 12^ edizione di Oktoberfest Trento, all’area di San Vincenzo -Trentino Music Arena.

Anche per questo fine settimana, da venerdì a domenica, Il festival trentino-bavarese proporrà spettacoli e musica live con una doppia programmazione: venerdì e sabato dalle 19.00, nella classica zona Festzelt cucina tipica e le migliori Folk Oberkrainer Live Band di Trentino e Alto Adige; dalle 22.00 nella nuova Disco Arena un mix di musica dance, house, indie.

Novità per il gran finale di questa settimana: domenica sera sul palco si esibiranno gli ARTICOLO 3NTINO, la band più amata della regione, per festeggiare 30 anni di carriera e un’amicizia che dura da oltre dieci anni con gli organizzatori di Oktoberfest Trento, Calogero ed Enzo Di Gregorio. Ospite d’eccezione la BANDA SOCIALE DI LAVIS diretta dal Maestro Adriano Magagna. L’ingresso all’Oktoberfest Trento, domenica, sarà gratuito dalle ore 12.00.

“Siamo davvero soddisfatti – dice Enzo di Gregorio – Migliaia di persone hanno partecipato ogni fine settimana e ne aspettiamo altrettante per chiudere in bellezza questa dodicesima edizione. Oktoberfest è una festa che accoglie tutti. Sono venuti a trovarci tanti giovani, famiglie, persone anche di una certa età che abbiamo visto brindare e ballare assieme. Il venerdì è stata la serata dedicata alle cene aziendali; la domenica alle cene post partita di tante squadre sportive. E poi i compleanni, le feste di laurea, gli addii al nubilato e al celibato. Mi emoziono sempre nel vedere come tanti gruppi, che arrivano senza conoscersi, poi finiscono per festeggiare insieme il compleanno o qualche ricorrenza”.

Un plauso va anche al servizio e alla cucina.

“Che hanno funzionato molto bene – prosegue Calogero Di Gregorio – canederli, stinco, costine e wurstel i piatti più richiesti. Un buon servizio, prodotti di qualità e stoviglie in ceramica hanno fatto la differenza. Oktoberfest Trento unisce usi e costumi di due territori, il Trentino e la Baviera, apparentemente diversi, ma in realtà con molti punti in comune. L’Oktoberfest di Trento è l’unico Oktoberfest che ha un forte e stretto legame con l’Oktoberfest di Monaco di Baviera grazie al trentino Andrea Michele Dall’Armi. Fu lui a fondare dell’Oktoberfest bavarese e ogni anno questo legame è ricordato all’Oktoberfest di Trento”.

Il programma di questo fine settimana prevede:

Venerdì 4 ottobre

Cena dalle ore 19.00; poi FLEIMSTALER (Folk Oberkrainer Live Band della Val Di Fiemme, Trentino) a seguire: NATHALIE AARTS from THE SOUNDLOVERS.

Sabato 5 ottobre

Dalle 15.00 Speciale famiglie con “Il Villaggio Incantato” allestito a tema tra castelli e scivoli gonfiabili, giochi di società, lego giganti, il trenino elettrico e molto altro, per bambini fino ai 12 anni.

Cena dalle ore 19.00 poi TIROCK BAND (Folk Oberkrainer Live Band della Piana Rotaliana, Trentino); a seguire TRENTINO EVENTI con DES3ETT + LUISDEMARK & GABRIELE PURIN.

Domenica 6 ottobre Ingresso gratuito Oktoberfest Trento

Pranzo dalle ore 12.00 a base di piatti tipici e specialità originali della cucina Tirolese e Trentina.

Speciale famiglie con “IL VILLAGGIO INCANTATO” allestito a tema tra castelli e scivoli gonfiabili, giochi di società, lego giganti, il trenino elettrico e molto altro, per bambini fino ai 12 anni.

Domenica Gran Finale

Cena dalle 19.00 poi ARTICOLO 3NTINO | 30 ANNI LIVE! Grande Festa a conclusione di Oktoberfest Trento e del Tour Estivo 2024 degli Articolo 3ntino, in occasione della celebrazione del trentennale della band più amata della regione. Ospite d’eccezione la BANDA SOCIALE DI LAVIS diretta dal Maestro Adriano Magagna.

INGRESSI E BIGLIETTI

Apertura venerdì e sabato dalle ore 19.00 (domenica alle ore 12.00). Ingresso omaggio per chi si presenta in cassa con l’abbigliamento tipico Lederhosen e Dirndl; ingresso omaggio per chi presenta la ricevuta del taxi in cassa; i bambini sotto i 12 anni gratis. Ingresso venerdì e sabato intero 5 euro, con prenotazione tavolo 10 euro. Domenica biglietto gratuito per tutta la giornata.

Info e prenotazioni: https://oktoberfesttrento.it/