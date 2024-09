EDG SPETTACOLI * “OKTOBERFEST 2024“ – AREA S. VINCENZO: «PER LA PRIMA VOLTA A TRENTO ARRIVA IL “LACRIMA PARTY”, LA FESTA INDIE PIÙ DIVERTENTE D’ITALIA (20/9)»

10.07 - mercoledì 18 settembre 2024

Il Lacrima Party, diventato un vero e proprio evento musicale e culturale, per la prima volta fa tappa a Trento, venerdì 20 settembre all’Oktoberfest di Trento dalle 22.00 nel nuovo Music Arena Party.

Scherzando la definiscono “la festa Indie più brutta d’Italia, dove ci abbracciamo, balliamo e piangiamo in tutte le situazioni della vita” in realtà è diventata la festa indie più divertente e di tendenza d’Italia. Un successo che si conferma ad ogni tappa.

Le serate fanno il sold out di ragazze e ragazzi che ballano e cantano a squarciagola canzoni malinconiche, emotive, coinvolgenti. Da lacrime, appunto. Gli organizzatori la spiegano così: “Abbiamo portato in discoteca le canzoni che si cantano in cameretta o in auto”.

La playlist, presente anche su Spotify, è un susseguirsi di hit cantate da Bresh, Gazzelle, Fulminacci, Cosmo, Calcutta, Tananai, Ariete, Coez, Pinguini Tattici Nucleari e “tutti quegli artisti che non senti alle altre feste”.

Oktoberfest Trento, organizzato da EDG Spettacoli, continua dunque nei fine settimana fino al 6 ottobre all’area di San Vincenzo -Trentino Music Arena.

Arrivato alla 12^ edizione propone spettacoli, iniziative, musica live con una doppia programmazione: dalle 19.00, nella classica zona FESTZELT cucina tipica e le migliori Folk Oberkrainer Live Band di Trentino e Alto Adige; dalle 22.00 nella nuova DISCO ARENA un mix di musica dance, house, indie, eventi musicali.

PER QUESTO FINE SETTIMANA IL PROGRAMMA PREVEDE:

VENERDÌ apertura ore 19.00. Alle 21.00 la serata sarà aperta, come di consueto, da una Folk Oberkrainer Live Band. Sul palco FESTZELT ci saranno i FLEIMSTALER della Val Di Fiemme. Dalle 22.00 nella DISCO ARENA il LACRIMA PARTY.

SABATO apertura ore 19.00. Alle 21.00 sul palco FESTZELT tornano i DIE SCHWEINHAXEN Folk Oberkrainer Live Band dell’Alta Valsugana, tra le più conosciute e apprezzate del Trentino. Dalle 22.00 nella DISCO ARENA DJSET TRENTINO EVENTI con Dj Shani & Gabriele Purin.

DOMENICA apertura ore 12.00. Pomeriggio speciale FAMILY. La sera animazione e KARAOKE Oktoberfest.

LA CUCINA

Venerdi e sabato dalle 19.00 – e domenica dalle 12.00 – Oktoberfest Trento è anche birra e cucina, gusto e sapori. L’incontro di culture si assapora nei menu trentini e bavaresi. Non manca la birra bavarese HB Hofbräuhaus Traunstein di proprietà della famiglia Sailer sin dal 1896. Torna anche la speciale birra trentina dedicata a Michele Dall’Armi del birrificio Plotegher presentata lo scorso anno. Novità di quest’anno Birra Therese, in collaborazione con il birrificio artigianale Birrificio Degoi Arimanni di Borgo Valsugana. La nuova birra 2024 dell’Oktoberfest Trento prende il nome della Principessa Therese di Sassonia Hildburghausen (1792 – 1854) diventata regina di Baviera e moglie del re Ludovico I. I festeggiamenti per le nozze tra Ludovico e Therese nel 1810 furono spettacolari – organizzati dal trentino Andrea Michele Dall’Armi – e durarono 5 giorni. Vennero ripetuti l’anno successivo fino a diventare il celebre Oktoberfest, che si tiene nella zona chiamata Theresienwiese in onore dell’allora principessa ereditaria.

OKTOBERFEST FAMILY DAY – DOMENICA INGRESSO GRATUITO DALLE 12.00

Ogni sabato e domenica Oktoberfest Trento propone dalle 15.00 Il Villaggio Incantato animazione e parco divertimenti per tutto il pomeriggio con giochi gonfiabili, intrattenimento per bambini fino ai 12 anni. Il Villaggio Incantato è presente all’interno del Festival con uno dei suoi parchi allestiti a tema con castelli e scivoli gonfiabili, giochi di società, lego giganti, il trenino elettrico e molto altro ancora in perfetto stile Oktoberfest Trento. La domenica ingresso gratuito dalle 12.00 e pranzo con piatti tipici e specialità originali della cucina Tirolese e Trentina. Domenica sera karaoke e animazione a misura di famiglia.

INGRESSI E BIGLIETTI

Apertura venerdì e sabato dalle ore 19.00 (domenica alle ore 12.00). Ingresso omaggio per chi si presenta in cassa con l’abbigliamento tipico Lederhosen e Dirndl; ingresso omaggio per chi presenta la ricevuta del taxi in cassa; i bambini sotto i 12 anni gratis. Ingresso venerdì e sabato intero 5 euro, con prenotazione tavolo 10 euro. Domenica biglietto gratuito per tutta la giornata.

Info e prenotazioni: https://oktoberfesttrento.it/