EDG SPETTACOLI E TRENTINO EVENTI * “ALBERE SUMMER FESTIVAL“: DI GREGORIO, «LA FORMULA HA FUNZIONATO, BENE GLI SPETTACOLI DI DANZA E VOLLEY»

13.00 - lunedì 24 giugno 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

La pioggia non ha fermato la tre giorni delle ALBERE SUMMER FESTIVAL, in corso nel fine settimana in piazza Donne Lavoratrici in occasione delle FESTE VIGILIANE. Organizzata da EDG Spettacoli e Trentino Eventi, la proposta ha conquistato giovani, famiglie e sportivi.

“La formula – dice Enzo Di Gregorio di EDG Spettacoli – ha ampiamente funzionato. Durante le giornate la piazza ha accolto bambini e famiglie conquistate dalle tante attività del Villaggio Incantato tra castelli, tappeti elastici, lego giganti, giochi di società e animazione. Molto bene sono andati anche gli spettacoli di danza della NTA Dance School e i tornei green di volley in collaborazione con Acme Tridentum. Durante le serate, i concerti, la musica e i dj set hanno richiamato migliaia di giovani. Le casette con le tante proposte gastronomiche locali del territorio trentino sono state punto di riferimento per pranzo e cena”.

“La pioggia sicuramente non ha richiamato i numeri degli anni precedenti – conclude Di Gregorio – ma non possiamo pensare di fermare gli spettacoli quando c’è maltempo. Se vogliamo destagionalizzare il turismo, creare proposte diffuse e in ogni periodo, dobbiamo proporre iniziative anche in caso di pioggia e abituare le persone ad uscire con ventine e ombrelli. Venerdì erano in centinaia a ballare con la musica anni ’90. Sabato la notte bianca è stata incredibile con i Rebel Rootz, SEM91, il dj set di Des3ett. E ancora ieri sera, abbiamo visto musica e divertimento ai live con il tributo ai Coldplay da parte di ‘Back to The Stars’.